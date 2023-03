Kuartal I 2023, Pelayaran ELPI Kantongi Kontrak Kerja dengan Pertamina Group

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) di sepanjang kuartal I/2023 mencatatkan kinerja sejumlah kontrak kerja bidang drilling dan offshore service.

Direktur Utama ELPI, Eka Taniputra menjelaskan pada Januari 2023, perseroan telah memenangkan kontrak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan Pertamina Group yakni Pertamina International Shipping, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), Pertamina Trans Kontinental, serta BP Berau Ltd.

“Kemudian pada Februari, ELPI juga mendapatkan kontrak dari Pertamina Hulu Mahakam dan Pertamina Trans Kontinental dengan kontrak spot charter hingga durasi 1 tahun,” ujarnya, Selasa (21/3/2023).

Baca Juga : Grup ELPI Dapat Kontrak Angkutan Batu Bara Rp400 Miliar per Tahun

Dia mengatakan sejumlah kontrak kerja tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi ELPI karena menjadi perusahaan dengan reputasi yang dapat diandalkan oleh K3S SKK Migas.

Bahkan, lanjut Eka, pada akhir Desember 2022 dan awal Januari 2023 lalu ELPI mendapatkan kontrak sebesar US$5,5 juta dari Eni S.p.A (ENI) yang merupakan perusahaan asing dari negara Italia di bidang oil and gas.

“ELPI memenangkan tender untuk support drilling and offshore service di wilayah perairan Kalimantan Timur dengan durasi kontrak hingga Desember 2026” imbuhnya.

Baca Juga : Pelayaran ELPI Jajaki Pasar Offshore Asia Tenggara dan Timur Tengah

Corporate Secretary ELPI, Wawan Heri Purnomo menambahkan ELPI pun mendapatkan penghargaan dari Exxon Mobile Cepu Limited dengan predikat Best Offshore Contractor Safety Performance in 2022.

“Penghargaan ini merupakan back to back dua tahun berturut-turut bagi ELPI yang menandakan performa terbaik serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi ELPI mengingat aspek dan standard safety yang berlaku di dunia oil and gas sangat tinggi yaitu zero accident dan zero tolerance,” ujarnya.

Selain aspek safety di offshore, tambahnya, ELPI juga meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Timur karena komitmen menjaga keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dengan zero accident terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2022 dan mendapatkan penghargaan kategori Silver untuk penanggulangan Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pelayaran emiten pelayaran ELPI