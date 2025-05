Avian Brands Dinobatkan sebagai Market Leader Industri Cat 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - PT Avia Avian Tbk (Avian Brands) kembali meraih penghargaan internasional dari Frost & Sullivan sebagai “2024 Market Leader in the Indonesian Paint & Coating Industry.

Deputy Marketing Director Avian Brands, Novi Christiana mengatakan Capaian ini menandai ketiga kalinya Avian Brands menerima penghargaan serupa, setelah sebelumnya diraih pada tahun 2020 dan 2023. Frost & Sullivan merupakan sebuah firma konsultan global yang bergerak di bidang riset pasar, analisis, strategi pertumbuhan, dan pelatihan korporasi.

“Pengakuan ini diberikan atas keberhasilan Avian Brands dalam menjalankan strategi pertumbuhan berkelanjutan yang berfokus pada inovasi, perluasan jaringan distribusi, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Frost & Sullivan juga mengapresiasi kekuatan operasional Avian Brands, termasuk kemampuan produksi bahan baku secara internal serta penerapan prinsip-prinsip ESG (environmental, social, governance) untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, ujar Novi dalam keterangan tertulis, Jumat (30/05/2025).

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Avian Brands untuk terus berkembang dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dukungan dari masyarakat Indonesia merupakan fondasi penting dalam perjalanan ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan yang telah setia menggunakan produk-produk terpercaya dari Avian Brands, ujarnya.

Sekilas Tentang PT Avia Avian Tbk

PT Avia Avian Tbk didirikan pada 1978 sebagai per usahaan manufaktur cat terintegrasi. Dikenal dengan nama Avian Brands. Selama lebih dari 4 dekade Avian Brands telah memberikan warna bagi kehidupan jutaan keluarga Indonesia, melalui aneka ragam produk-produk diantaranya Cat tembok Sunguard All in One, Supersilk Anti Noda dan Avitex, cat pelapis anti bocor No Drop, serta cat kayu & besi Avian.

Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Desember 2021 dengan kode saham (IDX: AVIA), AVIA merupakan pabrik cat dekoratif terbesar dan merupakan pemimpin pasar di industri cat dan pelapis dekoratif di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Frost & Sullivan.

Saat ini, AVIA menguasai sekitar 24% pangsa pasar di industri cat dan pelapis dekoratif di Indonesia. AVIA memiliki kapasitas dan kemampuan manufaktur yang kuat melalui fasilitas manufaktur di Sidoarjo dan Serang. Integrasi vertikal memungkinkan AVIA untuk memproduksi bahan baku secara internal.

Penjualan AVIA terbagi menjadi solusi arsitektur dan barang dagangan. Solusi arsitektur berkontribusi sekitar 80% penjualan dan segmen barang dagangan berkontribusi sekitar 20% penjualan.

Sejak tahun 2020, Avian Brands memiliki pusat riset, pengembangan dan inovasi pertama di Indonesia bernama Avian Innovation Center (AIC) seluas 5.000 meter persegi.

Sebagai wujud dari komitmen Avian Brands atas pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta GCG (Good Corporate Governance) sesuai dengan standar internasional, Avian Brands telah berhasil memperoleh dan menerapkan ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ISO 50001:2018 (Sistem Manajemen Energi), dan ISO 27001:2013 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi).

Keberadaan Avian Brands bertujuan untuk memberikan manfaat terdepan dan berkontribusi dalam mewarnai Indonesia.