Penjualan Mobil Honda di Jatim Melonjak 186,36 Persen Selama Januari

Bisnis.com, PASURUAN — Honda Surabaya Center (HSC), diler mobil Honda di Jawa Timur, Bali dan Nusra mencatatkan tren penjualan mobil selama Januari 2023 melonjak hingga 186,36 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Marketing and After Sales Service Director HSC, Wendy Miharja mengatakan sepanjang Januari 2023, HSC mencatatkan penjualan mobil sebanyak 1.366 unit di wilayah Jatim, Bali dan Nusra.

“Tingginya permintaan konsumen terhadap Honda Brio telah mendorong kinerja penjualan HSC, dan Honda Brio telah menjadi kontributor utama penjualan kami,” ujarnya di sela-sela kegiatan Honda WR-V Media Test Drive, Jumat (10/2/2023).

Dia menjelaskan, dari total penjualan HSC selama Januari 2023, Honda Brio telah mencatatkan penjualan sebanyak 616 unit, yang terdiri dari Honda Brio Satya 516 unit dan Honda Brio RS sebanyak 100 unit.

Selain Honda Brio, segmen SUV juga cukup diminati pasar di Jatim, Bali dan Nusra, terutama setelah diluncurkannya produk terbaru Honda WR-V sejak tahun lalu.

“Di segmen SUV, Honda BR-V membukukan penjualan sebanyak 211 unit, disusul Honda HR-V terjual 261 unit, dan Honda WR-V terjual sebanyak 172 unit, serta Honda CR-V terjual 37 unit,” jelasnya.

Wendy melanjutkan, untuk segmen Honda City Hatchback RS meraih penjualan sebanyak 58 unit selama Januari 2023, dan Honda Mobilio membukukan penjualan sebanyak 9 unit.

“Untuk segmen mobil sedan, ada Honda Accord yang terjual sebanyak 2 unit,” imbuhnya.

Dia mengatakan untuk memacu penjualan mobil Honda tahun ini, HSC menawarkan program penjualan bertajuk “Share Your Redefined Experience” selama Januari - Februari 2023. Dalam program tersebut, HSC memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapat special leasing program 0 persen hingga 2 tahun.

“Selain itu juga ada fleet sales package value hingga Rp10 juta, daily rewards Rp5 juta, weekly rewards Rp5 juta, monthly rewards Rp 5 juta dan free biaya perawatan berkala [jasa dan suku cadang hingga 50.000 km/4 tahun],” jelasnya.

Wendy menambahkan, HSC juga menyiapkan program Sporty DNA Package khusus untuk pembelian unit Honda City Hatchback RS Manual Transmission. Dalam program itu konsumen berkesempatan mendapatkan tambahan reward Rp10 juta dan bonus genuine part accessories berupa, front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, tailgate spoiler garnish dan door visors.

“Kami yakin dengan produk dan program penjualan yang telah kami siapkan dapat meningkatkan penjualan tahun ini dibandingkan tahun lalu,” imbuhnya.

