Honda Mobil Jatim Patok Penjualan 150 Unit di Ajang IIMS Surabaya

Bisnis.com, SURABAYA - Honda Surabaya Center (HSC), diler mobil Honda di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusra menargetkan selama lima hari gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya bisa menjual sebanyak 150 unit mobil.

Marketing and After Sales Service Director HSC, Wendy Miharja mengatakan dalam gelaran yang berlangsung di Grand City Surabaya mulai 1 - 5 Juni 2022 ini targetnya tidak terlalu banyak dibandingkan momen IIMS 3 tahun lalu.

“Hampir tiga tahun kita tidak ikut IIMS, terakhir kami berhasil menjual sebanyak 350 an unit, tapi IIMS tahun ini kami menargetkan 150 unit on the spot atau sekitar 30 unit per hari,” ujarnya seusai pembukaan IIMS Surabaya 2022, Rabu (1/6/2022).

Dia mengatakan meski tidak banyak mematok target, tetapi HSC optimistis bahwa target keseluruhan hingga akhir tahun bisa tercapai sejalan dengan kondisi perekonomian yang terus membaik dan situasi Covid-19 yang terus melandai.

“Harapannya tahun ini adalah tahun persiapan menuju 2023 yang situasinya akan menjadi seperti sebelum pandemi dengan target pertumbuhan hingga 83 persen,” ujarnya.

Wendy mengatakan penjualan HSC pada 2021 tercatat mencapai 10.300 unit atau turun karena dampak pandemi. Sedangkan tahun ini awalnya ditargetkan bisa mencapai 21.000 unit, tetapi HSC perlu melakukan koreksi target yang diturunkan menjadi 19.000 unit, bahkan ada revisi lagi menjadi 18.300 unit.

“Koreksi target ini dilakukan bukan karena permintaan pasarnya, tetapi karena ada kendala suplai yang kurang sehingga terdapat jumlah inden yang banyak,” katanya.

Hingga saat ini, lanjutnya, HSC masih memiliki jumlah inden sebanyak 2.015 unit. Total di setiap model yang dimiliki Honda masih terdapat inden, termasuk Honda Brio yang menjadi andalan masih ada 800 unit inden dan diperkirakan butuh 2 - 3 bulan bisa sampai di konsumen.

Wendy menambahkan, beberapa tipe mobil yang akan banyak diminati konsumen selama pameran ini di antaranya paling banyak adalah Honda Brio, BRV, HRV dan CRV.

“Brio sendiri selama ini kontribusinya juga paling besar mencapai 50 persen, dan sekarang yang juga mengalami peningkatan permintaan adalah BRV dengan 7 penumpang,” imbuhnya.

