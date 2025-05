Cara Honda Surabaya Center Manfaatkan Momen IIMS 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA — Honda Surabaya Center (HSC), main dealer resmi mobil Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara memanfaatkan ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) Surabaya 2025 untuk mendongkrak penjualan dengan pamerkan New Honda Civic RS e:HEV serta menargetkan 150 surat pemesanan kendaraan (SPK).

Direktur Honda Surabaya Center (HSC), Wendy Miharja, mengatakan memasuki bulan April sampai Mei ini umumnya pasar otomotif selalu turun. Hal ini disebabkan karena adanya libur panjang

“Namun untungnya ada gelaran IIMS yang kami targetkan bisa meraup 150 SPK,” katanya saat konferensi pers event IIMS Surabaya 2025, Rabu (28/05/2025).

HSC dalam gelaran IIMS Surabaya 2025 memamerkan jajaran kendaraan elektrifikasi, termasuk penampilan perdana New Honda Civic RS e:HEV.

New Honda Civic RS e:HEV sendiri diperkenalkan oleh PT Honda Prospect Motor pada 8 Mei 2025 lalu, model ini memadukan desain sporty khas Civic, performa bertenaga, dan teknologi hybrid canggih yang menghadirkan efisiensi bahan bakar tanpa mengorbankan kenikmatan berkendara.

Menurutnya, New Honda Civic RS e:HEV mengusung sistem full hybrid dengan motor listrik bertenaga dan mesin bensin 2.0L Mesin bensinnya menghasilkan 141 PS dan torsi 182 Nm, sementara motor listriknya menghasilkan 184 PS dan torsi maksimum 315 Nm. Kombinasi tersebut menghasilkan total tenaga sistem sebesar 203 PS.

Selain New Honda Civic RS e:HEV, HSC juga memajang produk elektrifikasi lainnya seperti All New Honda CR-V RS e:HEV, Honda e:N1, serta Honda N-VAN EV Prototype yang ditampilkan dalam bentuk Mobile Dreams Café.

Guna menunjang penjualan selama ajang IIMS Surabaya 2025, kata dia, HSC menawarkan berbagai program terbaik bagi konsumen seperti cashback dan voucher BBM.

Di samping itu, untuk model mobil Honda tertentu tersedia berbagai kemudahan finansial seperti Bunga 0% selama 2 tahun, cicilan ringan mulai Rp2 jutaan dan DP rendah mulai Rp20 jutaan, Tenor panjang hingga 8 tahun juga gratis paket perawatan berkala.

Paket perawatan berkala yang didapakan yakni berupa Paket Hemat 1, yaitu gratis biaya jasa dan suku cadang untuk perawatan berkala sampai dengan 50.000 KM atau 4 tahun.

Dia menegaskan, HSC telah mengirim 3.312 unit mobil ke konsumen pada Periode Januari - April 2025 di Area Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

Secara total market di seluruh Jatimbalinusra memang turun sampai dengan 36%, namun kami beruntung dari sisi market share Honda hanya turun 1%.