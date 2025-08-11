Petrokimia Gresik Gelar Jalan Sehat Bersama 5.000 Warga

Petrokimia Gresik, perusahaan anggota holding Pupuk Indonesia menggelar jalan sehat bersama 5.000 masyarakat di dua titik.

Bisnis.com, SURABAYA - Petrokimia Gresik, perusahaan anggota holding Pupuk Indonesia menggelar jalan sehat bersama 5.000 masyarakat di dua titik yaitu sekitar Pengolahan Air Gunungsari di Surabaya dan Pengolahan Air Babat di Lamongan.

Kegiatan itu digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Petrokimia Gresik dan menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Jalan sehat di Gunungsari dibuka oleh Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo, Minggu (10/8/2025).

Adityo Wibowo menyampaikan fun walk ini kegiatan tahunan, wujud terima kasih perusahaan atas dukungan masyarakat, sehingga operasional pengolahan air berjalan lancar.

"Ini merupakan simbol sinergi dan kolaborasi yang erat antara Petrokimia Gresik dengan warga Gunungsari dan Babat. Fun walk ini sekaligus menjadi sarana bagi perusahaan untuk memupuk kebersamaan, mempererat solidaritas, dan memperkuat kekeluargaan bersama masyarakat," ujar Adit melalui rilis, Senin (11/8/2025).

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi bentuk perhatian Petrokimia Gresik terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian menunjukkan berjalan kaki secara teratur dapat membantu mengelola berat badan, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes.

Sementara berjalan kaki juga menjadi olahraga yang mudah diakses oleh hampir semua orang, tidak memerlukan peralatan khusus, dan dapat dilakukan di mana saja.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menyuarakan kembali pentingnya gaya hidup aktif dan sehat," tutur Adit.

Sementara itu, Ketua Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Petrokimia Gresik, Chandra Budiman menambahkan bahwa kegiatan fun walk ini digelar di dua titik, untuk di Babat diikuti sekitar 4.000 peserta dilaksanakan Minggu (3/8/2025) dan di Gunungsari diikuti oleh 1.000 peserta, Minggu (10/8/2025).

Ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan fun walk ini. Seluruh peserta diajak untuk senam bersama sebelum berjalan sehat. Berikutnya para peserta mengikuti pengobatan gratis dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Peserta juga ikut pengundian doorprize berupa paket sembako, sepeda gunung serta puluhan hadiah lainnya. Sementara untuk grand prize berupa televisi 40 inchi, mesin cuci, lemari es dan ditutup dengan pengundian sepeda motor listrik.

"Melihat antusiasme dari masyarakat, Insya Allah kegiatan yang sama akan kembali diselenggarakan di tahun-tahun mendatang," ujarnya singkat.

Chandra menambahkan, Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan bibit pohon tabebuya untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan di lingkungan Daerah aliran sungai (DAS) di sempadan sungai sekitar area Instalasi Pengolah Air Gunungsari sepanjang kurang lebih 530 meter.

Penanaman secara simbolis dilakukan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Nurkholis.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga memberikan dukungan dalam program konservasi Taman Keanekaragaman Hayati di Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik sebagai upaya pemulihan flora langka di antaranya jenis Manilkara kauki (sawo kecil), Schleichera oleosa (kesambi), Stelechocarpus burahol (kepel), Melicope latifolia (ki sampang), Michelia velutina (bunga kantil).