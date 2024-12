Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya Hadirkan Paket Natal dan Tahun Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya menghadirkan berbagai program dan promosi menarik selama Desember dengan mengusung tema Santa Express Adventure.

Whiz Luxe menyediakan paket menginap dengan fasilitas tambahan yang akan memanjakan keluarga, terutama anak-anak, serta sajian all-you-can-eat dinner pada malam Natal dan brunch di Hari Natal. Adapula berbagai hampers spesial dan paket menginap serta gala dinner yang memeriahkan malam Tahun Baru.

Suasana hotel juga dipenuhi dengan suasana keajaiban perjalanan Santa, mulai dari pohon Natal setinggi 5 meter yang dihiasi dengan warna merah dan hijau, hingga kemeriahan dekorasi di area hotel yang mengajak menikmati suasana perjalanan bersama Santa.

Di lobi hotel yang terletak di lantai 16, ada dekorasi yang menampilkan elemen-elemen khas perjalanan Santa, sementara di lantai G, rumah jahe berbahan dasar kue kering menjadi hiasan menarik di Giri Raos Restaurant, menambah kehangatan suasana.

Dodi Wijayanto, General Manager Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, mengatakan berbagai promo dan rangkaian kegiatan di bulan Desember ini dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Kami menunggu kedatangan para tamu untuk mendapatkan pengalaman menginap ataupun dining di Whiz Luxe yang akan menjadi momen terbaik bersama keluarga dan orang terkasih," kata Dodi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Sebagai gambaran lebih detail, Food & Beverage Whiz Luxe akan menyajikan rangkaian hidangan all-you-can-eat pada Christmas Eve Dinner di tanggal 24 Desember 2024 dan Christmas Brunch di tanggal 25 Desember 2024.

Menu buffet yang disiapkan mencakup sajian Western food, mulai dari berbagai pilihan makanan pembuka hingga hidangan utama dengan beberapa live station seperti Roasted Chicken dan Roasted Duck. Christmas Eve Dinner dihidangkan dengan harga Rp576.000 per orang, dilengkapi dengan program beli 1 gratis 1. Sedangkan untuk Christmas Brunch, hidangan disajikan dengan harga Rp376.000 per orang, juga dengan program beli 1 gratis 1.

Whiz Luxe Hotel Spazio juga menyiapkan pilihan hampers spesial. Nikmati Enchanted Sweet Hampers dengan harga IDR 378.000++ yang berisikan 15 Macaron dengan berbagai rasa yang dapat dipilih dan 1 Spikoe. Untuk pilihan hampers savory, terdapat Roasted Chicken Hampers seharga Rp458.000++ dan Rosted Duck Hampers seharga Rp618.000++.

Manajemen juga menawarkan promo staycation mulai dari Rp955.000++ per malam untuk menginap di Deluxe Room, lengkap dengan sarapan prasmanan di Giri Raos Restaurant untuk dua orang. Selain itu paket menginap bundling dengan paket dining tersedia pada 24 Desember mulai dari Rp1,455,000++ per malam dan di tanggal 25 Desember 2024 mulai dari Rp1,255,000++ per malam

Adapun untuk merayakan malam pergantian tahun dengan gala dinner di Janaloka Ballroom pada tanggal 31 Desember dibanderol Rp588.000++ per orang. Ada makan malam prasmanan spesial bertema Galactic yang menyajikan berbagai penampilan hiburan, mulai dari dance show, DJ performance, lighting show, fashion show, hingga penampilan Chamber Orchestra by Malik Entertainment.

Ada juga paket menginap dengan harga spesial Rp 1.825.000++ per malam per kamar pada malam tahun baru.