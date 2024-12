Nataru di Hotel Bintang Lima Surabaya, Ini Acara di Vasa

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Vasa Hotel Surabaya menghadirkan pesona liburan dengan balutan suasana salju dan acara lighting ceremony.

Rangkaian perayaan bertajuk Frosty: A Magical Holiday Journey ditandai dengan lobi hotel disulap menjadi taman pinus yang berselimut salju, menciptakan suasana yang membangkitkan semangat.

Acara lighting ceremony digelar Senin, 11 November 2024, pukul 16.00 - 21.00 WIB, dihadiri oleh 30 media massa dan 70 content creator. Momen ini menjadi pembuka memulai musim liburan penuh sukacita di Vasa Hotel Surabaya.

Roberto Kotambunan, Cluster General Manager Vasa Hotel Surabaya, mengatakan Vasa Hotel Surabaya sangat antusias menyambut musim liburan tahun ini dengan menghadirkan suasana keajaiban yang hangat bagi para tamu.

"Dengan dekorasi bertema kebun pinus bersalju serta rangkaian acara yang menginspirasi kebersamaan, kami ingin setiap tamu merasakan kehangatan dan kedamaian Natal sejak mereka melangkah masuk ke Vasa Hotel Surabaya," ujar Roberto Kotambunan dalam rilis, Jumat (20/12/2024).

Dia menjelaskan melalui lighting ceremony dan sentuhan budaya lokal yang unik, manajemen berharap dapat menciptakan momen-momen yang tak terlupakan dan membangun koneksi mendalam di antara para tamu.

Setelah ceremony yang penuh keajaiban, para tamu dipersilakan menikmati all you can eat buffet yang istimewa di 209 Dining. Sajian khas Natal yang mewah ini dimulai dengan Roasted Turkey yang lembut dan juicy, dipadukan dengan klasik stuffing yang penuh rasa.

Nikmati juga Roasted Beef Prime Ribs, daging sapi pilihan yang dipanggang dengan sempurna hingga menghasilkan tekstur yang empuk dan kaya akan kelezatan alami, siap menggugah selera setiap tamu.

Bagi penggemar seafood, Salmon Papillote hadir dengan citarasa yang ringan dan segar. Hidangan elegan lainnya, beef roulade, menyajikan gulungan daging sapi yang diisi dengan sayuran dan bumbu rempah, dipanggang hingga menghasilkan kombinasi tekstur dan rasa yang nikmat.

Terdapat juga Duck Confit dengan kelezatan khas daging bebek yang dimasak dengan teknik slow-cooking hingga empuk dan gurih, ditambah dengan kulit yang renyah untuk pengalaman bersantap yang mewah.

Sebagai makanan penutup yang manis, Log Snow White Cake menjadi sorotan. Kue khas Natal ini dapat memanjakan lidah dengan sponge vanilla lembut yang lapisannya dipadukan dengan chantilly cream yang kaya dan manis. Setiap detail dihias dengan dry coconut ball, menambah kesan elegan dan keindahan visual yang selaras dengan tema festive Vasa Hotel Surabaya.

Buffet Natal yang menggugah selera ini tersedia dengan harga mulai dari Rp568,000++/pax, dapat dinikmati pada Malam Natal, brunch dan makan malam di Hari Natal. Untuk semakin menyempurnakan suasana, Anda juga akan diiringi oleh alunan live music.

Nikmati juga paket staycation bersama keluarga, lengkap dengan kamar yang luas dan nyaman, kolam renang untuk anak dan dewasa, playground dengan aktivitas kreatif untuk anak-anak seperti puzzle, mewarnai, cookie decorating, serta akses ke fasilitas fitness dan massage. Paket staycation ini dapat dinikmati mulai dari Rp1.699.000 net/malam.

Sementara untuk merayakan pergantian malam Tahun Baru yang tak terlupakan di Grand Ballroom pada 31 Desember 2024 ada acara special. Ada perpaduan musik yang memukau, kuliner istimewa, dan penampilan eksklusif dari penyanyi muda berbakat Marion Jola.

Sang bintang akan tampil membawakan lagu-lagu hit-nya, seperti Jangan, So in Love dan Pergi Menjauh yang akan menjamin malam yang spektakuler.