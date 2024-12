Nataru di Hotel Bintang Lima Surabaya, Ini Tawaran DoubleTree

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Hotel bintang lima DoubleTree by Hilton Surabaya menawarkan sejumlah layanan spesial pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Hotel berlokasi di Jl. Tunjungan No. 12 Surabaya ini menghadirkan suasana Natal mulai dari area lobi dengan konsep dekorasi Santa Gift Shop yang meriah. Ada ornamen kurcaci, Santa Claus, dan berbagai elemen lain. Adapula lampu berkilau dan dekorasi.

The Koffee yang berlokasi di area lobi juga diubah menjadi Ginger Bread House. Aroma kue jahe yang khas dan alunan lagu yang menghangatkan hati menciptakan atmosfer Natal. Suasana itu diperkuat penampilan musik instrumental mulai 14 hingga 24 Desember 2024.

Adapun pada 21 hingga 23 Desember 2024, Christmas Carol hadir untuk membawakan lagu-lagu Natal yang ceria. Sementara Santa Claus akan menyapa para tamu mulai 21 hingga 24 Desember 2024, menyebarkan kebahagiaan bagi semua tamu hotel.

"Kami berharap momen Natal dan pergantian tahun yang hangat dan ceria ini bisa dinikmati oleh seluruh tamu hotel," ujar Shane Ingram selaku General Manager DoubleTree by Hilton Surabaya dalam rilis, Jumat (20/12/2024).

DoubleTree juga menggelar Christmas Lighting Ceremony pada Selasa (3/12/2024) sebagai penanda dimulainya festive season.

Guna menyemarakkan Natal, manajemen menghadirkan tiga pilihan bingkisan spesial yang dirancang untuk keluarga dan orang terkasih. Merry Hampers bertema Natal berisi tiga varian cookies lezat red velvet soft cookies, almond crescent cookies, dan snow ball cookies dengan harga Rp350.000.

Selain itu tersedia Jolly Hampers, senilai Rp550.000 terdiri dari 1 botol sparkling juice, red velvet soft cookies, almond crescent cookies, serta DoubleTree signature cookie dalam kemasan Natal edisi terbatas. Christmas Roasted Turkey Hampers juga disiapkan untuk membagikan kehangatan Natal, lengkap dengan beragam kondimen, dan tersedia dengan harga Rp3,85 juta.

Hotel di tengah kota ini juga menyediakan paket makan all you can eat spesial festive season yang bisa dinikmati mulai tanggal 14-30 Desember 2024 di Makan Kitchen. Restoran menyediakan Festive Dining di tanggal 14 – 23 dan 26 – 30 Desember 2024, hanya dengan Rp425.000 per orang untuk buffet makan siang dan Rp525.000 per orang untuk buffet makan malam.

Tepat saat malam Natal yaitu pada tanggal 24 Desember 2024, Makan Kitchen telah menyiapkan beragam menu spesial seperti Whole Roasted Turkey, Slow Cooked Rib-eye, Roasted Lamb Legs, Seafood on Ice hingga beragam dessert nuansa Natal dengan harga Rp499.999 per orang.

Adapun untuk menyambut 2025, manajemen menawarkan 360 Degree Function Room hingga Cloud 22 Rooftop Bar, semuanya dirancang untuk menciptakan momen pergantian tahun yang berkesan bersama keluarga atau orang terkasih.

Program New Year’s Eve Buffet Dinner di Makan Kitchen pada 31 Desember 2024 dibanderol seharga Rp525.000 per orang. Dengan sajian menu istimewa mulai dari Chinese, Western, Japanese hingga Indonesian food, ditemani oleh penampilan live music.

Perayaan berlanjut dengan Countdown Party di 360 Degree Function Room. Hanya dengan Rp250.000 per orang, tamu dapat menikmati 4 pilihan menu spesial diiringi oleh live music, DJ performance, dan two faces singer.

Ruangan dengan lantai berputar yang unik menambah pengalaman eksklusif dengan pemandangan 360 derajat kota Surabaya dari ketinggian lantai 23.

Selain itu, Cloud 22 Rooftop Bar di lantai 22 bisa untuk menghabiskan waktu di pergantian tahun. Dengan harga Rp250.000 per orang atau mulai dari Rp1,5 juta per meja untuk empat orang dengan lebih dari 10 DJ yang akan memeriahkan momen akhir tahun di indoor bar ini. Adapula hadiah bagi tamu.