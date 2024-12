CitraLand The GreenLake Kembangkan Ruko Seharga Rp2 Miliar

Pengembang properti, CitraLand The GreenLake, mengembangkan ruko North Avenue tahap kedua yang ditawarkan mulai harga Rp2 miliar.

Bisnis.com, SURABAYA - Pengembang properti, CitraLand The GreenLake, mengembangkan ruko North Avenue tahap kedua yang ditawarkan mulai harga Rp2 miliar.

General Manager CitraLand The GreenLake, Sianne Wahjoeni mengatakan ruko North Avenue tahap pertama sebanyak 70 ruko sudah sold out. Selanjutnya dikembangkan ruko tahap kedua dengan spesifikasi fasad selebar 5 meter, pilihan layout 2 (dua) dan 3 (tiga) lantai, harga mulai Rp2 miliar dengan target serah terima pada semester I/2026.

“Selama masa launching kami akan memberikan promo di antaranya program pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR) ekspres dengan bebas biaya-biaya KPR, kemudian tanda jadi hanya dengan Rp20 juta sudah bisa memiliki ruko, serta promo khusus seperti free IPL (iuran pemeliharaan), voucher belanja dan cashback,” jelasnya, Senin (2/12/2024).

Head of Marketing and Sales CitraLand The GreenLake Renovan Setio menjelaskan harga properti pasti akan naik jika didukung oleh dua hal yakni fasilitas baru dan akses jalan.

Proyek CitraLand The GreenLake ini didukung pelebaran jalan utama Wiyung yang melintasi lokasi proyek yang diperkirakan selesai pada 2026. Adapula operasional Binus School Surabaya di area CitraLand The GreenLake pada tahun ajaran 2025.