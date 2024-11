Ekspansi Ritel Modern CSAP Terus Berlanjut

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MADIUN - Mitra10 terus melanjutkan ekspansi agresif memperkuat pasar ritel modern bahan bangunan dan perlengkapan rumah di Madiun, Jawa Timur. Pembukaan toko Mitra10 yang merupakan toko yang ke-55 ini yang berlokasi strategis di Jl. S. Parman Oro-oro Ombo. Mitra10 dibawah manajemen PT Catur Mitra Sejati Sentosa (CMSS) merupakan entitas anak PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (IDX: "CSAP"), dan keberadaan toko ritelnya sudah menyebar di berbagai kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok. Mitra10 sebagai jaringan ritel modern bahan bangunan dan perlengkapan rumah terlengkap, muda dijangkau dan terbesar di Indonesia.

Pembukaan toko Mitra10 Madiun ini dibuka dan diresmikan oleh Bapak Indra Gunawan selaku Direktur PT Catur Mitra Sejati Sentosa and Bapak Drs. H. Maidi SH, MM, M.Pd selaku Tokoh Masyarakat Madiun, dan disambut meriah oleh pembeli yang sudah antusias sejak pagi. Kota Madiun mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi ekonomi, pertumbuhan penduduk, maupun investasi. Berdasarkan data terakhir 2023 pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun di angka 5,80% atau lebih tinggi dari angka Jawa Timur 4,91% dan nasional 5,05%. Jumlah penduduk di Kabupaten dan Kota Madiun tercatat kurang lebih 940.000 ribu jiwa (2024) yang 63%-nya didominasi oleh usia produktif (15-59 tahun). Madiun menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan para investor. Pemkot Madiun telah menghadirkan "Peti Emas", sebuah Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun, untuk menarik investor.

Toko Mitra10 ini menempati area seluas kurang lebih 17.500 M2 dan luas area selling space hampir 4.000 M2. Dengan konsep “One Stop Shopping Solution”, Mitra10 menawarkan lebih dari 65.000 SKU yang terdiri dari 12 kategori produk: Lantai & Dinding, Perlengkapan Kamar Mandi, Cat & Perlengkapan, Pipa & Aksesoris, Bahan Bangunan, Pintu & Jendela, Peralatan Listrik & Lampu, Perlengkapan Rumah Tangga & Hobi, Perkakas, Kunci & Perlengkapan, Elektronik Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur, menjadikan Mitra10 sebagai jaringan ritel modern bahan bangunan dan perlengkapan rumah terlengkap, muda dijangkau dan terbesar di Indonesia. Andy Totong, Direktur Utama CMSS mengatakan, "Sesuai komitmen Mitra10 sebagai The Easiest Place to Get Your Renovation Done!". Mitra10 juga memberikan kenyamanan berbelanja melalui pelayanan staf yang sigap serta layanan purnajual seperti layanan antar produk, layanan instalasi, garansi dan service produk.

Mitra10 mengusung konsep Omnichannel yang merupakan transformasi digital untuk mempertemukan kenyamanan berbelanja online dan offline yang dapat diakses 24/7 di www.mitra10.com dan Mitra10 Mobile Apps yang dilengkapi beragam fitur penting serta memudahkan para pelanggan hanya dengan mengunduh melalui Google Playstore atau App Store. Konsep ini memberikan fleksibilitas berbelanja, dengan demikian Mitra10 akan terus menjadi solusi termudah dan terdekat untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan perlengkapan rumah. Strategi ini mengintegrasikan semua saluran yang tersedia dan memberikan pengalaman berbelanja yang inovatif dan sesuai kebutuhan, juga melalui berbagai marketplace, dan WhatsApp Business Chat selama jam operasional toko.

Promo Menarik Mitra10

Tagline “Murah, Lengkap, dan Nyaman” adalah panduan Mitra10 dalam melayani dan memenuhi kebutuhan semua pelanggannya. Target pasar yang dibidik Mitra10 adalah berbagai kalangan mulai dari pemilik rumah, kontraktor, arsitek, hingga pemilik bisnis.

Sejak Mei lalu telah diluncurkan layanan terbaru “Mitra10 Protection” yaitu proteksi berupa kompensasi harga atau penggantian atas kerusakan produk yang dibeli di Mitra10, sehingga membuat belanja di Mitra10 lebih aman dan tenang.

Mitra10 memberikan reward dan kemudahan melalui loyalty program dengan keuntungan antara harga khusus dan poin setiap pembelanjaan yang dapat dikumpulkan untuk langsung digunakan bertransaksi gratis layanan antar dan instalasi serta promo khusus di merchant yang bekerjasama dengan Mitra10. Bagi para pelanggan yang berbelanja untuk kebutuhan profesi, Mitra10 juga memiliki program khusus yang sangat menarik.

Memeriahkan pembukaan Mitra10 di Madiun, beragam penawaran menarik dihadirkan untuk para pelanggan. Mitra10 memberikan harga khusus tebus murah untuk produk pilihan dengan jumlah terbatas, yang berlangsung hanya empat hari hingga 1 Desember 2024. Promo lainnya adalah harga spesial untuk produk pilihan, hadiah langsung Shopvaganza setiap belanja nominal tertentu. Untuk kemudahan pembayaran juga tersedia layanan cicilan 0% hingga tenor 12 bulan dan tambahan diskon khusus s/d 25% untuk pengguna kartu kredit BCA, Mandiri & Mega serta layanan tanpa kartu kredit atau paylater.

CSAP Agresif Ekspansi Segmen Ritel Modern

Dalam era pemerintahan Prabowo telah ditargetkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program ini diharapkan dapat mengatasi isu backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah saat ini memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah 100% atas pembelian rumah tinggal hingga Desember 2024 yang semula hanya 50% untuk masa pajak Juli-Des 2024. Pemerintahan yang baru ini berencana menghapus pajak properti 16% yang terdiri atas penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dalam beberapa tahun. Perseroan melihat program ini merupakan prospek jangka panjang yang sangat positif dan sejalan dengan target Perseroan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan bahan bangunan untuk rumah tinggal, renovasi, hingga kebutuhan akan aksesoris dan pelengkapan rumahnya.

Total Pendapatan secara konsolidasi selama 9M2024 CSAP mencapai Rp12,7 triliun atau tumbuh 5% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk mencapai Rp131 miliar, mengalami sedikit koreksi dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp150 miliar.

Segmen distribusi merupakan kontributor terbesar pendapatan yang disumbang dari distribusi bahan bangunan, Consumer Goods (FMCG), dan kimia, sedangkan segmen ritel modern merupakan sumber pertumbuhan yang disumbang dari ritel modern bahan bangunan Mitra10 dan Atria furnitur & matras, baik dalam hal penjualan maupun kinerja marjin. CSAP akan terus mengembangkan jejaring ritel modern Mitra10 & Atria dengan strategi agresif selain memperkuat pangsa pasar juga terbukti dapat meningkatkan kinerja, khususnya sebagai motor pertumbuhan.

Saat ini CSAP memiliki 50 Cabang Distribusi Bahan Bangunan di berbagai kota di Indonesia, 5 Cabang Distribusi Kimia, 54 Cabang Distribusi FMCG, 55 toko “Mitra10” Ritel Modern Bahan Bangunan & Perlengkapan Rumah dan 26 toko “Atria” Ritel Modern Furnitur & Matras.

Tahun ini CSAP menargetkan 8 toko baru Mitra10 yang mencakup beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara. Toko yang telah dibuka berada di Jambi, Shila Sawangan-Depok, Jababeka-Bekasi, Samarinda, Purwokerto, Kendari, Madiun dan sisa 1 toko lainnya akan dibuka di akhir tahun ini. Selanjutnya perseroan akan terus melakukan ekspansi agresif dengan menambah toko-toko baru di beberapa wilayah Indonesia hingga mencapai 100 toko Mitra10 di tahun 2030.