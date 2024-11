Pupuk Kaltim Dorong Produktivitas Buah Naga di Banyuwangi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Dukung pengembangan komoditas lokal, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Program Agrosolution berhasil tingkatkan produktivitas buah naga Banyuwangi Jawa Timur, hingga 8 ton per hektare dalam sekali panen. Keberhasilan ini ditandai Panen Raya Buah Naga di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu Banyuwangi, Rabu (20/11/2024).



Hadir pada kesempatan itu Komisaris Independen Pupuk Kaltim Sukardi Rinakit dan Komisaris Gustaaf AC Patty, Plt. Bupati Banyuwangi Sugirah, beserta Forpimka Kecamatan Sempu dan SKPD Kabupaten Banyuwangi.



Komisaris Independen Pupuk Kaltim, Sukardi Rinakit mengatakan Agrosolution kali ini menggandeng Kelompok Tani Lamtorogung Banyuwangi, dengan luas lahan tanam 1,5 hektare. Program ini merupakan wujud komitmen Pupuk Kaltim dalam mendukung kesejahteraan petani, sekaligus meningkatkan produktivitas komoditas pertanian secara terintegrasi melalui pemberdayaan. Hal ini juga salah satu cara Pupuk Kaltim mendorong sektor pertanian Indonesia, melalui produksi produk pertanian yang berkualitas.



“Ini urusannya adalah pendampingan petani agar produk pertanian, perkebunan dan hortikultura bisa menjadi lebih baik,” kata Sukardi.

Kecamatan Sempu sengaja disasar menjadi lokasi Program Agrosolution sejak 2021, dimana Pupuk Kaltim membantu petani meningkatkan produktivitas melalui pendampingan komprehensif mulai dari on farm hingga off farm.



Pendampingan on farm atau pengembangan lahan dilakukan melalui penyediaan produk input pertanian non-subsidi berkualitas, mulai pupuk, benih, pestisida hingga pemanfaatan teknologi dan bimbingan teknis budi daya pertanian.



Sementara pendampingan off farm, dilakukan dengan dukungan akses permodalan melalui perbankan, jaminan atas risiko gagal panen, serta kepastian pembelian panen oleh trader atau offtaker dengan nilai diatas rata-rata harga pasar.



"Pupuk Kaltim hadir sebagai support system bagi petani. Tidak hanya penyedia pupuk, tapi juga partner kolaborasi petani untuk meningkatkan kesejahteraan lewat melalui peningkatan hasil komoditas pertanian,” lanjut Sukardi Rinakit.



Selain melakukan panen raya, Pupuk Kaltim juga meresmikan Kampung Kompos Biodex Agro Manunggal Tani, sebagai bentuk dukungan perusahaan dalam mendukung pemupukan organik.

Biodex merupakan salah satu produk unggulan Pupuk Kaltim yang berperan sebagai bioaktivator dengan kandungan Trichoderma sp, sehingga dapat merombak bahan organik menjadi pupuk kompos yang dibutuhkan bagi tanaman.



"Hal ini juga wujud dukungan Pupuk Kaltim terhadap pertanian berkelanjutan, sehingga daya dukung lahan tetap terjaga dalam jangka panjang," tambah Sukardi.



Plt. Bupati Banyuwangi Sugirah, mengapresiasi Agrosolution yang diprakarsai Pupuk Kaltim. Kata dia, program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan petani. Dimana Banyuwangi merupakan produsen buah naga terbesar di Indonesia, dengan luas tanam mencapai 3.786 hektare, dan kapasitas produksi sekitar 82.544 ton per tahun.



Kondisi tanah dan cuaca panas menjadi salah satu faktor pendukung, sehingga komoditas ini tumbuh dan berkembang di Banyuwangi. Bahkan ada petani yang dapat memproduksi buah naga hingga lebih dari 40 ton dalam satu tahun.



“Hari ini terbukti, hasil pendampingan Pupuk Kaltim panennya melimpah karena intervensi inovasi, yang didukung bantuan teknologi serta pengaplikasian pupuk secara tepat pada tanaman,” jelasnya.



Dirinya berharap program ini terus diperluas Pupuk Kaltim, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi makin berkembang seiring meningkatnya pemahaman petani untuk memacu produktivitas hasil di berbagai komoditas.



“Hal ini tentu membuat petani sejahtera dengan hasil panen yang didapat. Semoga keberhasilan ini makin memotivasi petani untuk terus meningkatkan produktivitas, agar semakin berdampak terhadap kesejahteraan," harap Sugirah.(*)