Jazz Traffic Festival Digelar 14-15 September

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Gelaran music Jazz Traffic Festival 2024 Kembali digelar pada 14-15 September di Grand City Surabaya.

CEO Suara Surabaya Media, Verry Firmansyah, menjelaskan gelaran kali ini akan menyajikan kolaborasi antargenre musik yang lebih kaya, tanpa meninggalkan musik jazz sebagai nyawa JTF di setiap perhelatannya.

"Jadi kalau ingin tahu budaya festival musik di Surabaya itu ya Jazz Traffic, yang di dalamnya ada musik jazz dan genre-genre lain," kata Verry dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Deretan musisi yang akan tampil di Jazz Traffic Festival 2024, antara lain: Barry Likumahuwa & The Rhythm Service, Tompi, Jamie Aditya, Sara Fajira x Eddie Tripleks, Nonaria, Mocca, Kahitna, The Changcuters, Nadin Amizah, Coldiac, Dua Empat, Ardhito Pramono, dan Dere.

Selain itu ada juga Maliq & D'essentials, Yovie & Nuno, Vina Panduwinata & Fiery, Reality Club, Trisum, dan The Bakuucakar, Masdddho X Mr. Jono & Joni, The Lantis, Suara Kayu, dan Echa Soemantri & Friends, MLD Jazz Project.

Masih ditambah lagi penampilan dari Fusion Jazz Community, Kemisan Jazz, Jazz in Gresik, Celia Noreen and Her Band, Raditya Mahendra, The Skuy, Eazymusiq, Naomi Olivia, Danyannisa, Dava Giustizia, Gwennia Wibisono feat Rio Sidik, AYOX And Three Fingers, dan Semeru Police Band.

Verry menjelaskan, bakal ada 4 stage atau panggung di Jazz Traffic Festival 2024. Setiap stage, akan menyuguhkan konsep dan tampilan menarik untuk dipilih pengunjung.

Tiga panggung utama disiapkan untuk memanjakan pengunjung Jazz Traffic Festival 2024, antara lain: MLDSPOT Stage (Outdoor), BRImo Stage (Exhibition Hall), dan Freeport Indonesia Stage (Convention Hall).

Sedangkan satu panggung lagi di area F&B yakni Stage Bus. Di mana pengunjung yang ingin makan dan minum bisa sambil menikmati hiburan dengan atmosfer yang berbeda.

Ia berharap Jazz Traffic Festival selalu mampu memberi pengalaman yang berbeda, yaitu menikmati kegiatan di tengah konser musik.

"Pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman dengan santai, sambil menikmati ambience yang unik dari Stage Bus. Ini salah satu upaya kami untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung," ujarnya.

Di sisi lain, teknologi-teknologi baru juga akan ditampilkan di layar LED, baik saat pertunjukan dimulai hingga penutupan. Ini adalah salah satu hal yang membedakan Jazz Traffic Festival tahun ini dari yang sebelumnya.