Bank Jatim Dorong Gaya Hidup Sehat Melalui Marathon

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menyelenggarakan event olahraga bertajuk Bank Jatim JConnect Run 2024 pada tanggal 15 September 2024.

Kegiatan tersebut sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan perekonomian dan pariwisata di Jawa Timur serta gaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Sebagai tanda peluncuran JConnect Run 2024, pada hari Minggu (9/6) digelar konferensi pers yang dibalut dengan social run.

Direktur Operasi Bank Jatim Arif Suhirman menjelaskan lari adalah olah raga yang memiliki peminat cukup tinggi dari berbagai segmen dan usia. Nah, latar belakang itu yang mendasari Bank Jatim menyelenggarakan JConnect Run 2024 demi terwujudnya gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Jawa Timur bahkan Indonesia.

"Sebagai perusahaan BUMD, Bank Jatim berkomitmen akan terus menciptakan value, baik economic value maupun social value kepada seluruh stakeholders, utamanya kepada masyarakat," jelasnya saat konferensi pers di Kantor Pusat Bank Jatim, Minggu.

Turut hadir juga dalam social run Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono.

Sementara dari sisi bisnis, Bank Jatim memperluas pasar pengguna aplikasi Jconnect. Event ini akan kami jadikan momentum untuk meningkatkan user experience serta mengukur exposure / seberapa jauh masyarakat mengenal serta menggunakan produk layanan yang dimiliki oleh Bank Jatim.

Pada triwulan I 2024, JConnect Mobile telah memiliki 677.362 user. Angka tersebut naik 25,77% (YoY). Sementara untuk nominal transaksinya tercatat sebesar Rp4,9 triliun atau tumbuh 66,6% (YoY).

Kemudian, JConnect QRIS BJTM juga sudah mencapai 151.404 user atau naik 113,74 persen (YoY) dengan nominal transaksi sebesar Rp126,43 miliar atau meningkat 173,84% (YoY).

Dalam Bank Jatim JConnect Run 2024 nantinya tersedia tiga kategori lari, yaitu 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon) dengan titik start-finish direncanakan akan dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel