Dua Jam Berkendara dengan New Honda Stylo, Begini Sensasinya

Bisnis.com, SURABAYA - Mengendarai motor 160 cc besutan honda bernama New Honda Stylo selama dua jam melalui kawasan perkotaan Surabaya, melintasi jalanan antarkota Sidoarjo-Pasuruan dengan kontur beragam, menerbitkan sensasi tersendiri.

"Buat jarak jauh Stylo lebih oke," komentar Syaharuddin Umngelo setelah mengikuti touring Surabaya-Pandaan yang digelar PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT, Selasa (23/4/2024).

Syaharuddin merupakan pengguna sepeda motor aktif, setiap hari menggunakan motor matik untuk keperluan bekerja di Kota Surabaya. Kubikasi sepeda motor yang sudah pernah digunakannya bervariasi, mulai 110cc-150 cc.

Saat menggambarkan pengalaman dengan Stylo, motor yang dibanderol Rp28,4-Rp31,5 juta ini, Syaharuddin mengatakan, bodinya kokoh ditunjang suspensi mumpuni membuat guncangan tidak begitu terasa dan stabil saat berkendara.

"Pada jalur luar kota kombinasi trek lurus dan jalur berkelok, tenaganya melimpah saat dipacu di kecepatan 100 km/jam, tarikan dan akselerasinya responsif," ujarnya.

Dia menambahkan New Honda Stylo 160 terasa nyaman karena dimensi jok lebar dan empuk. Alhasil perjalanan 120 km dengan waktu tempuh sekitar dua jam tidak menyisakan capek. Sementara Konsumsi BBM terbaca di speedometer yakni 40 km / liter.

MPM menawarkan New Honda Stylo 160 dalam dua tipe yakni ABS dan CBS dengan total enam varian warna. Tipe ABS dipasarkan Rp.31.502.000 (on the road Surabaya) ini tersedia dalam tiga warna yaitu Royal Green, Royal Matte Black dan Royal Matte White.

Adapun tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 28.495.000 (on the road Surabaya), tersedia dalam tiga warna yaitu Glam Red, Glam Black dan Glam Beige.



Marketing Sales Division Head MPM Honda Jatim, Mac Aguste, menjelaskan penjualan Stylo di Jatim pada Februari 1.972 unit dan Maret 1.553 unit. "Kontribusi terhadap penjualan skutik MPM Jatim berkisar 3%-4% dan berpotensi meningkat," jelasnya.

Secara teknis New Honda Stylo 160 didukung mesin 160cc 4 katup (eSP+). Juga menggendong fitur seperti lampu depan LED ikonik, honda smart key, dan USB charger type A.

"New Honda Stylo skutik premium fashionable 160 cc pertama di Indonesia. Ini jawaban atas gaya hidup sehari-hari maupun beraktivitas," kata Suhari, Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim, menggambarkan posisi Stylo dibanding skutik lain besutan Honda.

