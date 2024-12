New Honda PCX160 Dibanderol Rp34,9 Juta di Surabaya, Berikut Spesifikasinya

New Honda PCX160 dipasarkan dengan tiga tipe yaitu CBS, ABS, dan RoadSync.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim), memperkenalkan New Honda PCX160 di Surabaya dengan harga on the road Rp34,92 juta.

Presiden Direktur MPM Honda Jatim Suwito mengatakan New Honda PCX160 dipasarkan dengan tiga tipe yaitu CBS, ABS, dan RoadSync. Tipe CBS hadir dengan pilihan warna exceptional black, exceptional white, exceptional matte silver, dan exceptional red.

New Honda PCX160 juga memiliki tipe ABS pilihan warna phenomenal matte black, phenomenal white, phenomenal matte silver, dan phenomenal matte red dipasarkan dengan harga Rp37,35 juta, tipe tertingginya yaitu RoadSync hadir dengan warna burnt titanium, RoadSync matte black dan RoadSync glossy red dibanderol dengan harga OTR Rp41,6 juta.

Adapun inovasi terbaru disematkan pada New Honda PCX160 tipe RoadSync yakni fitur smartphone connection yang memiliki fungsi navigasi, telepon, musik, message, hingga voice command.

Beragam fitur eksklusif lainnya seperti pass beam switch pada handlebar, 5 TFT panel meter dengan dua mode yaitu day dan night, hingga subtank rear suspension semakin menunjang kemewahan berkendara.

Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced smart power plus (eSP+), berpendingin cairan, skutik premium ini mampu dikendarai harian maupun jarak jauh. Model ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8.500 dengan torsi puncak 14,7 Nm @6.500 rpm untuk menghadirkan sensasi kesenangan berkendara.

Dengan desain terbaru, New Honda PCX160 mempertahankan lampu LED untuk semua sistem tata cahaya, tampilan pada full digital panel meter pada tipe CBS & ABS dapat memberikan informasi antara lain indikator baterai, perawatan v-belt, dan indikator fitur HSTC pada tipe ABS.

PCX160 memiliki kapasitas bagasi 30 liter sedangkan kapasitas tangki bahan bakar mencapai 8,1 liter membuat pengendara semakin nyaman dalam menempuh jarak dekat maupun jauh.

Skutik premium ini juga didukung ban tubeless yang lebar dengan ukuran ban depan 110/70-14 dan belakang 130/70-13 melalui sentuhan desain velg baru Y shaped 5 spoke. Fitur keselamatan seperti Anti-Lock Braking System (ABS) juga disematkan pada New Honda PCX160.