New Honda Stylo 160 Meluncur di Jatim, Dijual Mulai Rp28,49 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA – Distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) meluncurkan New Honda Stylo 160.

Presiden Direktur MPM Honda Jatim, Suwito M, menjelaskan skutik ini berkarakter fashionable untuk menemani pengalaman berkendara yang berkelas dan berbeda dari sebelumnya.

"Fitur-fitur unggulan yang tersemat pada skutik ini memberikan kesenangan berkendara yang maksimal namun tetap bergaya,” jelas Suwito, Jumat (23/2/2024).

New Honda Stylo 160 dipasarkan dengan dua tipe yakni ABS dan CBS dengan total enam varian warna yang modis. Tipe ABS dipasarkan Rp.31.502.000 (on the road Surabaya) ini tersedia dalam tiga warna yaitu Royal Green, Royal Matte Black dan Royal Matte White.

Pada tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp28.495.000 (on the road Surabaya), tersedia dalam tiga warna juga yaitu Glam Red, Glam Black dan Glam Beige. Model ini juga dilengkapi dengan garansi rangka hingga lima tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer), garansi komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60.000 km, garansi mesin selama 3 tahun atau 36.000 km, garansi kelistrikan selama 1 tahun atau 12.000 km.

Selain diperkenalkan kepada media dan blogger, MPM Honda Jatim juga menggelar kegiatan exhibition New Honda Stylo yang bertempat di Royal Plaza selama seminggu di mulai tanggal 19–25 Februari 2024.

Sementara untuk spesifikasi New Honda Stylo 160 memiliki jarak terendah dengan tanah setinggi 151mm dengan kombinasi jarak sumbu roda sebesar 1,275mm serta ketinggian jok 768mm.

Di sisi dapur pacu, mesin Stylo berkubikasi 160cc 4 katup berpendingin cairan eSP+ yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm/7.000 rpm. Kapasitas tangki bahan bakar model ini sebesar 5L dan ruang penyimpanan sebesar 16,5L.

Teknologi pada bagian tata cahaya full LED menjadi salah satu fitur yang menghadirkan nuansa modern pada skutik premium fashionable ini.

New Honda Stylo 160 juga didukung dengan fitur-fitur penunjang bagi pengendara yang modis, seperti rak depan, rak tengah yang disertai dengan penutup, lalu hadirnya fitur USB charger type A, juga gantungan lipat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News