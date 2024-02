Bisnis Indonesia Gelar Turnamen Golf di Malang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MALANG — Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2024 untuk mempertemukan para pelaku bisnis serta memperingati ulang tahun ke-38 harian ekonomi tersebut.

Direktur Bisnis Indonesia Gagaskreasitama, Chamdan Purwoko, mengatakan kegiatan turnamen golf tersebut rutin digelar setiap tahun sejak 25 tahun lalu.

“Kegiatan ini didesain untuk mendekatkan para pelaku bisnis agar saling engage,” ucapnya pada Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2024 di Araya Golf, Malang, Sabtu (24/2/2024).

Mestinya, kata dia, kegiatan turnamen golf ini digelar Desember 2023, sesuai dengan HUT Bisnis Indonesia 14 Desember. Namun karena ada kegiatan yang bersamaan, kegiatan tersebut ditunda dan baru digelar pada Februari 2024.

Kegiatan turnamen golf di Malang mempunyai arti penting karena ingin mendekatkan Bisnis Indonesia dengan pegolf yang berbisnis, tidak hanya melulu di Jakarta, tetapi juga di daerah.

Pegolf di daerah dapat difasilitasi lewat turnamen bergengsi, apalagi Bisnis Indonesia mempunyai sembilan kantor kantor perwakilan di Indonesia.

Dia meyakinkan, Bisnis Indonesia berkomitmen mengembangkan olahraga golf. Oleh karena itulah, Bisnis Indonesia Tengah mendesain turnamen yang diikuti pegolf dan pebisnis milenial.

Peserta turnamen tersebut sangat besar karena banyak pegolf dan pebisnis muda dengan berkembangnya industri startup. “Jadi kami ingin memberi wadah bagi rising star pegolf, terutama dari kalangan pebisnis,” ucapnya.

Dia memperkirakan, kegiatan tersebut dapat digelar pertengahan tahun ini.

Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Jatim, Achmad Faisal Kurniawan, mengatakan peserta Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2024 sebanyak 100 pegolf dari berbagai daerah di Jatim. Mereka ada yang pebisnis, profesional, rektor perguruan tinggi, dan Bank Indonesia Malang. Shotgun dilakukan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Prof Nazaruddin Malik dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Febrina.

Prof Nazaruddin Malik mengapresiasi penyelenggaraan Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2024 karena dapat mempertemukan berbagai pelaku bisnis dalam suatu kegiatan. Dengan bertemunya para pelaku bisnis maka dapat terbangun ekosistem pebisnis yang solid dan baik, modal untuk pembangunan, setidaknya di daerah.

Pimpinan PT Bestprofit Futures Malang, Andri, menambahkan kegiatan tersebut digelar dengan baik. Panitia sangat profesional. Penataan acaranya juga bagus. “Bentuk profesionalisme panitia seperti shotgun yang digelar tepat waktu, tidak molor. Cuaca yang mendung dan tidak hujan menjadi keasyikan tersendiri bagi pegolf,” ucapnya.

Berikut Daftar Score Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2024

Best Gross Over All Afirus Score: 76 HCP: 7

Best Nett Over All Sancoko Score: 69 HCP: 11

Flight A (1-14)

Best Gross Alvin Score: 77 HCP: 8

Best Nett Novan Score: 70 HCP: 9

R/U Best Nett Jonatan Score: 72 HCP: 12

Flight B (15-28)

Best Gross Imam Asei Score: 85 HCP: 15

Best Nett Rudi Score: 71 HCP: 13

R/U Best Nett Yudhan Score: 71 HCP: 17

Senior Flight

Best Gross Sumardi Score: 77 HCP: 7

Best Nett Rio Subroto Score: 70 HCP: 13

R/U Best Nett Pratikno Score: 71 HCP: 20

Ladies Flight

Best Gross Yat Sugito Score: 98 HCP: 26

Best Nett Novi Score: 73 HCP: 29

R/U Best Nett Laurensia Score: 77 HCP: 30

Keterampilan

Nearest to The Pin Andri Phung Score: 50 Cm

Longest Drive Odi 247 meter. (K24)

