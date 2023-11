PIBACC 2023, Akuntan Punya Peran Besar Dalam Aksi Penyelamatan Bumi

School of Business and Management, Petra Christian University Surabaya menggelar event konferensi internasional berjudul PIBACC 2023.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Surabaya - School of Business and Management (SBM), Petra Christian University (PCU) Surabaya menggelar event konferensi internasional berjudul Petra International Business and Accounting Conference (PIBACC) 2023 yang berlangsung pada 20 - 21 November 2023.

Rektor PCU, Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito mengatakan dalam ajang tahunan ini, IMAC mengusung tema ‘Saving the Planet’ yang akan semakin mendukung peran akuntan terhadap pelestarian dan penyelamatan bumi terhadap dampak iklim yang semakin panas.

“Melalui tema ini, kami ingin semua orang mengambil peran penting untuk menyelamatkan planet kita, karena sustainability ternyata bukan hanya tugas dari ahli lingkungan hidup, bahkan akuntan punya peran. Kalau tidak kita semua, bumi akan mengalami dampak buruk, iklim makin panas,” ujarnya di sela-sela pembukaan IMAC 2023 di Surabaya, Senin (20/11/2023).

Dia mengatakan dalam IMAC ini, Petra bekerja sama dengan Institute of Certified Management Accountants (ICMA) Australia - New Zealand.

Menurutnya, sustainability menjadi tonggak keberhasilan sebuah perusahaan. Untuk mewujudkannya, CSR menjadi hal yang perlu dipenuhi. Namun, biaya yang dibutuhkan juga cukup besar, sehingga harus ada manajemen CSR yang baik.

“Di sini kami mengumpulkan praktisi management accountant dari berbagai negara untuk berbagi best practice terkait sustainability dan bagaimana peran akuntan di dalamnya,” imbuhnya.

Dean of SBM PCU, Josua Tarigan menambahkan, bahwa dalam perusahaan yang semakin dituntut untuk berkelanjutan, ada peran penting seorang akuntan dalam menyelamatkan bumi, salah satunya melalui reporting (laporan keuangan dan non-keuangan) yang dibuat.

“Konteks mengenai sustainability semakin hot, bukan hanya di luar negeri, tetapi di dalam negeri ini juga. Apalagi sekarang pemerintah sudah membuka bursa pasar karbon yang menjadi momentum penting karena ketika pasar itu ada, maka setiap perusahaan terutama tbk diberikan kuota konsumsi CO2, bila kelebihan maka harus membayar tax carbonnya, di sini peran akuntan dalam melakukan pengukuran & membuat laporannya,” jelasnya.

Perbesar

Council ICMA Indonesia, Daniel Godwin Sihotang menambahkan, ICMA sebagai organisasi internasional untuk manajemen akuntan mendukung penuh agenda pemerintah dalam sustainability. ICMA sebagai organisasi profesi juga berusaha menjembatani tidak hanya pada member ICMA tetapi juga akademisi dan pemerintah untuk bersama-sama mengakselerasi agenda tersebut.

“Pada tahun sebelumnya, IMAC sendiri mengusung tema ‘Green Investment’, tahun ini ‘Saving the Planet’. Kita ingin buktikan bahwa keberpihakan kita mendukung akselrasi tersebut,” imbuhnya.

Adapun dalam IMAC 2023 tersebut mendatangkan 5 pembicara yang membawakan materi tentang peran akuntan dalam mewujudkan sustainability perusahaan dan saving the planet.

Hadir sebagai pembicara utama adalah Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA selaku pendiri Mayapada Group sekaligus anggota Dewan Penyantun Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK) Petra dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Keluarga Alumni Universitas Kristen Petra (Kanitra) periode 2021-2025. Beliau hadir untuk menerima Lifetime Achievement Awards yang diberikan oleh ICMA Australia - New Zealand. Penghargaan ini diberikan kepada Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA., atas dedikasinya menjalankan bisnis yang mengintegrasikan praktik sustainability. Selain itu beliau juga aktif melakukan charity termasuk menjadi Dewan Penyantun YPTK Petra.

Kemudian di hari kedua (21/11), dilangsungkan kegiatan Petra International Business and Accounting Conference, atau PIBACC. Secara umum, kegiatan international conference pertama yang diadakan oleh Program Studi Akuntansi. Setiap jurnal atau paper yang terkumpul akan dipresentasikan untuk mendapat review dan masukan, sehingga para penulis bisa melengkapi lalu mempublikasikannya. Selain itu, ada panel session oleh 3 pembicara, yakni Professor Ferry Jie, Ph.D., dari Edith Cowan University School of Business and Law Australia, Assoc. Prof. Dr Foo Yee Boon, sebagai Head of Accounting Sunway Business School Malaysia, dan Assoc. Prof. Josua Tarigan, Ph.D, CMA., CSRA., selaku Dekan SBM PCU.

Peserta PIBACC 2023 tidak hanya berasal dari mahasiswa PCU, melainkan juga mahasiswa dari universitas-universitas di seluruh Indonesia dan beberapa peserta dari Malaysia, Philippines, Australia, Thailand, UK, China, Timor Leste, dan Tunisia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News