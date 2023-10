Jelajah Properti Jatim: All New Honda BR-V, Si Paling Gesit & Lincah di Segala Kondisi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Kota Surabaya memiliki panjang jalan 722,08 km, tetapi tak sepenuhnya jalan-jalan di Kota Pahlawan ini memiliki kualitas yang baik dan ramah terhadap kendaraan yang melintasinya.

Data Pemkot Surabaya mencatat, total jalan dalam kategori baik sepanjang 640,13 km, kondisi jalan sedang 60,12 km dan jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 21,93 km.

Bisnis Indonesia melalui Tim Jelajah Properti Jawa Timur saat melakukan aktivitas peliputan selama 3 hari ini mulai 25 - 27 September 2023 berkesempatan untuk menjelajahi geliat properti di Kota Surabaya dengan mengendarai All New Honda BR-V E CVT 1.5 produksi tahun 2022.

Dalam kondisi jalanan yang kadang tak terduga, All New Honda BR-V E CVT 1.5 yang tergolong dalam jenis mobil SUV ternyata mampu berakselerasi dengan gesit dan lincah baik saat memasuki jalan yang rata maupun tidak rata, serta area parkir yang tidak terlalu luas.

“Tarikannya juga mantap dan sangat responsif, serta rem yang juga cukup halus saat pengereman mendadak,” ujar salah satu tim dari Jelajah Properti Jatim.

Mobil SUV keluarga ini tampak premium dan sporty dengan dimensi body yang sangat ideal. Roda dengan velg ukuran ring 16” serta suspensi yang empuk membuatnya cukup nyaman saat melibas kontur jalan bergelombang.

Interior yang mewah ditanamkan di dalam All New Honda BR-V, di antaranya tampilan dashboard modern dengan bahan kulit membuat kesan premium dan stylish. Kabin dan bagasi dari All New Honda BR-V di klaim yang terluas di kelasnya sehingga menunjang sekali aktivitas keluarga dan bekerja.

Tentunya agar tidak bosan selama perjalanan, tim Jelajah Properti Jatim juga sempat menjajal fitur hiburan yang terintegrasi ke dalam layar sentuh 7” serta terdapat 2 pilihan konektivitas yakni Bluetooth dan usb 2.0.

Fitur Audio steering switch dan hands free telephone switch with voice command yang memungkinkan pengendaran menerima panggilan telepon dan mengatur audio tanpa melepas kemudi.

Hal lain yang tak kalah penting ketika berkendara keliling Kota Surabaya adalah fitur AC. Sebab dalam beberapa bulan terakhir ini, Kota Surabaya mengalami cuaca panas terik sehingga AC yang mumpuni sangat dibutuhkan. Pada fitur AC pada All New Honda BR-V ini terbukti mampu menjaga suhu udara di dalam mobil tidak panas bahkan terasa sangat sejuk.

Pertimbangan lain kenapa harus pakai All New Honda BR-V yakni keunggulannya pada kapasitas penumpang 7 seater dan konsumsi BBM yang tergolong cukup irit yakni hanya mencapai 13 km/liter.

Program Jelajah Properti Jatim didukung oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), CitraLand Surabaya, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Honda Surabaya Center, Waringin Hospitality, Sadz Water. Kegiatan ini bertujuan memotret geliat usaha properti di sejumlah titik di Jawa Timur.

