Toyota Jatim Genjot Penjualan Mobil Jelang Ramadan, Ini Targetnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA — Auto2000, diler mobil Toyota di wilayah Jawa Timur dan Bali mengoptimalkan potensi pasar otomotif menjelang momen Ramadan dan Lebaran untuk menggenjot penjualan selama 2023 yang ditargetkan bisa mencapai 22.000 unit.

Judianto, Regional Business Division Head Auto2000 East Java and Bali, mengatakan target penjualan tahun ini diproyeksikan meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang hanya sekitar 19.000 an unit atau rerata 1.800 an unit/bulan.

“Kami optimistis pasar otomotif tahun ini akan semakin baik, apalagi baru-baru ini Toyota meluncurkan beberapa produk baru seperti Kijang Innova Zenix dan All New Agya generasi kedua sehingga menambah pilihan bagi konsumen,” ujarnya di sela-sela pameran Auto2000 Ramadan Spektakuler di Surabaya, Rabu (15/3/2023).

Baca Juga : Toyota Malang Bidik Penjualan 450 Unit Per Bulan Jelang Lebaran

Dia mengatakan salah satu upaya Auto2000 dalam mengejar target penjualan tersebut yakni melalui gelaran pameran tunggal yang rutin diadakan setidaknya 2 - 3 kali di setiap kota, serta beberapa pameran kecil lainnya di sejumlah mall.

“Selama ini kegiatan pameran mampu mendorong penjualan kita, dengan kontribusi sekitar 20 - 25 persen penjualan berasal dari kegiatan pameran,” katanya.

Judianto menambahkan, biasanya di momen Ramadan juga ada peningkatan penjualan sekitar 10 - 15 persen. Untuk itu, Auto2000 sudah mulai menggelar pameran menjelang Ramadan dengan harapan konsumen yang memesan kendaraan Toyota dapat segera menerima dan menggunakannya untuk berlebaran bersama keluarga.

Baca Juga : Toyota All New Agya di Jatim Dipatok 250 Unit/Bulan

“Di awal tahun ini, terutama Januari - Februari memang pasarnya agak slow karena pada Desember 2022 penjualan otomotif sudah digas pol, makanya ini waktu yang tepat untuk tancap gas lagi sebelum Ramadan,” imbuhnya.

Adapun pada gelaran pameran Auto2000 di Tunjungan Plaza 6 Surabaya bertajuk Ramadan Spektakuler ini berlangsung selama 15 - 19 Maret 2023. Dalam pameran tersebut dipamerkan sejumlah produk baru Toyota seperti All New Kijang Innova Zenix, New Corolla Cross Hybrid, dan All New Agya, serta Avanza, Veloz, Calya, Yaris, dan Vios.

Auto2000 juga menawarkan sederet promo seperti gratis asuransi 2 tahun, bunga rendah dengan tenor hingga 3 tahun, serta berbagai doorprize. Selain itu, dalam ajang itu disiapkan kesempatan test drive berhadiah.

“Selama pameran ini kami menargetkan bisa terjual sebanyak 250 unit mobil untuk seluruh varian yang ada,” imbuh Judianto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : toyota malang surabaya jatim mobil auto2000