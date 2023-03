Toyota All New Agya di Jatim Dipatok 250 Unit/Bulan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - Penjualan mobil Toyota All New Agya di wilayah Jawa Timur ditargetkan bisa terjual sekitar 250 unit/bulan seiring dengan masih tingginya permintaan pasar terhadap mobil di segmen city car.

Regional Business Division Head Auto2000 East Java and Bali, Judianto mengatakan produk baru Agya ini memiliki dua segmen yang berbeda yakni di segmen LCGC (low cost green car) yang dipatok dengan harga Rp182 jutaan dan segmen hatchback All New Agya GR Sport mulai Rp240 jutaan.

“Kami berharap dengan kehadiran All New Agya ini akan menggenjot marketshare Agya kita di Jatim menjadi 25 persen, dari posisi saat ini sekitar 22 - 23 persen,” katanya dalam peluncuran All New Agya di Surabaya, Senin (13/3/2023).

Dia melanjutkan, khusus segmen LCGC Toyota di Jatim saat ini masih sekitar 10,5 persen. Tren pasar LCGC memang sempat anjlok hingga 50 persen dari 2019 dengan penjualan sebanyak 14.700 unit menjadi 7.000 unit pada 2020 akibat pandemi Covid-19, dan belum adanya stok/model baru dari Agya.

“Namun perlahan size pasar meningkat menjadi 10.000 unit pada 2022. Untuk itu tahun ini dengan kehadiran All New Agya, size market kita harapkan bisa meningkat setidaknya ada penjualan 250 unit/bulan,” ujarnya.

TAM Fleet Management Project GM, M. Diky Zulkarnaen menambahkan secara umum pangsa pasar Toyota di Jatim saat ini sebesar 30 persen. Hadirnya All New Agya ini diharapkan semakin memperkuat penetrasi pasar baik di segmen hatchback entry maupun LCGC.

“Pasar LCGC di Jatim masih cukup besar meski sejak 2020 pernah terkoreksi cukup dalam akibat pandemi, tetapi recovery pasar ternyata lebih cepat dan lebih baik, jadi kami lebih optimistis target penjualan kita bisa tercapai tahun ini,” ujarnya.

Diky menambahkan, untuk segmen GR Sport, All New Agya ingin menyasar segmen yang senang dengan mobil yang sporty lantaran berdasarkan survei yang dilakukan Toyota, rerata segmen hatchback entry banyak melakukan modifikasi kendaraannya.

“Untuk itu kita buat model GR Sport yang mungkin akan menyasar ke first buyer, apalagi kita menyediakan program pembelian secara kredit dengan flesibel yakni DP mulai 20 persen dan tenor angsuran 5 tahun,” imbuhnya.

