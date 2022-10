Konser Musik 19 Oktober, Michael Learns to Rock Siap Hentak Surabaya dengan 20 Lagu

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - Michael Learns to Rock (MLTR), grup pop rock band asal Denmark dalam tur dunianya pada tahun ini menyambangi Kota Surabaya pada 19 Oktober 2022 di Hotel The Westin.

Konser yang bertajuk MLTR Back On The Road Tour 2022 ini dipromotori oleh Neutron Live Asia dan didukung The Westin Surabaya sebagai penyedia venue Konser MLTR di Surabaya.

CEO Neutron Live Asia, Rendy mengatakan kehadiran MLTR di Surabaya dapat memenuhi rasa rindu penggemar MLTR dan penggemar musik era 90-an di Indonesia yang selama 2 tahun ini tidak bisa melihat idolanya secara langsung dalam sebuah konser yang menyanyikan lagu romantis besutan MLTR seperti Paint My Love dan The Actor.

“Di Surabaya itu banyak yang kangen dengan MLTR, banyak yang DM (direct message) ke kami kapan MLTR dibawa ke Surabaya, dan akhirnya bisa terselenggarakan, ini kehormatan bagi Neutron Live karena ini juga menjadi event perdana internasional bagi Westin,” katanya dalam konferensi pers MLTR, Selasa (18/10/2022).

Dia mengatakan antusias calon penonton MLTR di Surabaya juga sangat tinggi. Tiket yang dipatok mulai Rp650.000 (standing festival) hingga Rp2,1 juta (VIP) sudah terjual sebanyak 2.000 lebih.

Jascha Richter, vokalis/keyboard MLTR mengatakan saat menggelar konser di Jakarta pada beberapa tahun lalu, ia merasa Bahwa Indonesia punya tempat khusus di hati MLTR.

“Kami selalu bangga datang ke Indonesia, karena Indonesia sangat berpengaruh terhadap karir kami,” katanya.

Dia melanjutnya, pada konsernya di Surabaya nanti MLTR akan membawakan sebanyak 20 lagu terpopulernya seperti Paint My Love, 25 Minutes, The Actor dan Take Me to Your Heart.

“Kami berharap para penonton di Surabaya akan terhibur dengan lagu-lagu kami, dan kami sangat berterima kasih kepada orang-orang di Indonesia, terutama Surabaya yang sudah mengundang kami ke sini,” imbuhnya.

Sebagai informasi MLTR yang beranggotakan Jascha Richter (vokalis/keyboard), Mikkel Lentz (gitar) dan Kare Wanscher (drum) ini berdiri pada 1988 dan telah menjual lebih dari 11 juta copy album sepanjang mereka berkiprah di dunia musik.

Grup band ini juga dikenal di Eropa karena banyak albumnya yang memperoleh penghargaan emas maupun platina karena tingginya angka penjualan album mereka. MLTR juga pernah merih penghargaan Gold Preis Award dari RSH, Jerman, dan the best performing act of the year di South East Asia Grammy Award di Singapura.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : musik surabaya konser musik