Berkolaborasi dengan Kohler, Valentino Gress Ekspansi ke Surabaya

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen lantai granit (granite tile), Valentino Gress kembali mengembangkan sayap bisnisnya dengan berkolaborasi bersama Kohler dengan membuka showroom di Surabaya.

Showroom Kohler diresmikan di lantai dua House of Valentino Gress Showroom kolaborasi Valentino Gress-Kohler yang dibuka pada Selasa (20/09/2022), ini mengusung konsep one stop shopping sebagai solusi kebutuhan rumah yang menawarkan kemudahan dan pengalaman berbelanja yang unik.

Managing Director Valentino Gress, Anna Lestari Widjaja yakin kolaborasi ini akan memberikan inspirasi bagi masyarakat Surabaya.

Kolaborasi antara Valentino Gress dengan Kohler ini seiring dengan bertumbuhnya industri properti di Indonesia yang membuat berkembangnya potensi pasar atas produk kebutuhan rumah.

"Banyak hal yang mendasari kami berkolaborasi dengan Valentino Gress. Selain brand image produk granite tile yang kuat, produk berkualitas dan servis yang baik, sehingga dipercaya konsumen selama ini,” kata Adam Quek, Country Head, Kitchen & Bath, Kohler Indonesia.

Adam menambahkan, “Di Kohler kami mengacu pada desain dan teknologi mutakhir. Kami menghadirkan berbagai produk berkualitas tinggi yang inovatif dan indah"

Dari sisi inovasi produk granite tile, Anna Lestari menjelaskan bahwa Valentino Gress meluncurkan produk baru berupa Big Slab 120x240cm, Connected Pattern dan Random Connected Pattern 60x120cm serta granite tile motif terbaru ukuran 60x60cm, 80x80cm dan 60x120cm sesuai trend motif granite tile yang diharapkan oleh konsumen di Indonesia.

Sementara itu Andri Ricardo, Head of Business Development and Retail Sales Kohler menjelaskan, "Kami berharap kedepannya kemitraan ini akan mengarah pada pertumbuhan bersama." ujarnya. “Kohler menghadirkan beragam produk unggulan hasil inovasi dan telah menjadi market leader di segmennya,” tambah Andri lagi.

Beberapa produk tersebut diantaranya Eir Intelligent Toilet, yang merupakan toilet pintar yang merefleksikan gabungan keindahan dan inovasi. Ada tipe produk yang dapat dipasang di dinding dengan konfigurasi beragam serta lingkungan tekanan air rendah. Sistem filter airnya memurnikan air sehingga menjadi lebih sehat. Satu tombol pembersih sanitasi mengaktifkan fungsi air dan cahaya UV yang dielektrolisis untuk membersihkan bowl dan tongkat toilet, memastikan produk menjadi lebih higienis.

Ada juga Moxie Handshower + Wireless Speaker, yang merupakan rangkaian produk Smart Home Kohler dengan memadukan shower dan speaker terkoneksi Bluetooth serta teknologi pintar yang terhubung dengan Amazon Alexa Voice Assistance.

Selain itu ada Rivlet All in One Cabinet, yakni wastafel yang memiliki fungsi ganda yang sangat cocok di tengah pandemi, saat prokes ketat diterapkan.

Anna Lestari menambahkan "Dalam rangka opening kolaborasi showroom House of Valentino Gress dan Kohler di Surabaya kali ini, kami menggelar promo dan penawaran menarik, yakni diskon hingga 80% untuk pembelian produk kategori granite tile ukuran mulai dari 90x180cm hingga 60x60cm dan produk toilet, keran, dan wastafel (selected items) yang berlaku hingga 30 September 2022."

