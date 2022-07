Lenovo Legion Store Buka di Maspion IT Square Surabaya

Bisnis.com, SURABAYA - Lenovo untuk pertama kalinya membuka gerai Lenovo Legion Store di Maspion IT Square pada 23 Juli 2022 untuk menjangkau pasar laptop di segmen gamers di Surabaya.

Presiden Direktur Maspion Group, Alim Markus mengatakan, kehadiran Lenovo Legion Store di Maspion IT Square ini akan semakin memperkuat tekad Maspion yang ingin menjadikan Maspion IT Square sebagai salah satu pusat perbelanjaan IT terbesar se-Asia Tenggara.

“Berbagai persiapan menjadi mal pusat IT terus dilakukan termasuk rencana pembangunan hotel bintang 5 di kawasan itu. Jadi tidak salah Legion Store dibuka di sini,” katanya dalam rilis, Senin (25/7/2022).

General Manager of Lenovo Central Asia Pacific, Ivan Cheung mengatakan Legion sendiri merupakan produk dari Lenovo dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terutama mereka yang bekerja sebagai gamers ataupun konten kreator.

“Pembukaan Lenovo Legion Store di Maspion Square ini menjadi bukti bahwa kami terus tumbuh kuat setiap tahun, serta menjadi bukti perusahaan dengan visi untuk menghadirkan Smarter Technology for All,” katanya.

Dia menjelaskan Legion adalah merek PC Gaming yang menduduki posisi kedua teratas di pasar Asia Pasifik, dan Indonesia merupakan salah satu pasar utama di kawasan ini, dengan pertumbuhan gaming di Indonesia telah mencapai 108,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan layar WQHD+ dan refresh rate 165Hz, diharapkan mampu membantu meningkatkan pengalaman bermain game PC para gamers. Serta dengan akurasi warna 100 persen sRGB dengan X-Rite Pantone untuk memenuhi kebutuhan content creator.

Adapun Lenovo Legion Store Surabaya ini menjual rangkaian produk Lenovo Legion seperti Lenovo Legion 5i Pro, Legion 5 Pro, IdeaPad Gaming 3i, IdeaPad Gaming 3, Legion Tower 5i dan Legion Tower 7i.

Store dengan dominasi warna hitam biru ini menyiapkan zona bermain game VR (virtual reality) agar pengunjung bisa merasakan langsung ekosistem teknologi Lenovo Legion yang lebih cerdas dengan eksterior canggih berperforma epik, dan bertenaga – Stylish Outside, Savage Inside.

“Kami berharap para pelanggan dapat merasakan pengalaman digital yang luar biasa dengan mencoba langsung menggunakan laptop atau desktop Lenovo Legion sebelum membeli. Lenovo Legion berupaya untuk membuat perangkat gaming yang memiliki eksterior canggih dan epik, serta performa yang kuat,” imbuh Ivan.

