OLX Autos Buka 3 Store untuk Perluas Jaringan di Jatim

Bisnis.com, SURABAYA — OLX Autos Indonesia, platform layanan jual - beli berbasis teknologi terus memperluas jaringan pasar untuk meningkatkan layanan lebih dekat kepada konsumen di Jawa Timur.

Director of Classified and New Business OLX Autos Indonesia, Agung Iskandar mengatakan untuk memperluas jaringan dan memperkuat eksistensi di Jatim, OLX meresmikan 3 store baru di Jatim.

“Store baru ini ada di Lagoon Avenue Mall Surabaya, toko semi outdoor di Kahuripan Nirwana Sidoarjo, dan di Jl. Raya Karanglo Malang. Sebelumnya kami Sudah ada store di Surabaya sehingga secara total Jatim ada 4 store,” katanya dalam Media Roundtable OLX Autos, Kamis (21/7/2022).

Selain itu, lanjutnya, OLX Autos juga memiliki mitra sebanyak 18 diler autorized yang mendukung kegiatan bisnis jual beli mobil. OLX Autos juga memiliki sejumlah mitra pembiayaan kredit kendaran untuk memudahkan konsumen dalam membeli mobil bekas.

Agung mengatakan, Jatim dipilih sebagai salah satu daerah perluasan jaringan mengingat daerah ini merupakan daerah terbesar kedua setelah Jakarta. Selain itu, animo masyarakat terhadap transaksi jual beli mobil di OLX Autos juga cukup tinggi.

“Jatim memiliki potensi industri otomotif yang cukup besar. BPS mencatat, populasi penduduk Jatim lebih dari 40 juta penduduk dan didukung pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,2 persen,” katanya.

Dia menambahkan tren transaksi jual beli kendaraan melalui OLX Autos juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dengan rerata di wilayah Surabaya bisa mencapai lebih dari 100 mobil per bulan. Hingga saat ini OLX Autos sudah melayani sebanyak 5 juta konsumen. Sebanyak 90 persen pasokan mobil bekas di OLX pun merupakan suplai langsung dari konsumen.

“Tren mobil bekas yang dibeli pun kini telah berkembang. Kontribusi transaksi mobil jenis MPV di OLX mencapai 30 - 35 persen, kemudian untuk jenis LCGC yang dulu paling diminati sekarang bergeser ke jenis SUV. Ini seiring juga dengan tren pabrikan yang lebih banyak mengeluarkan mobil tipe SUV,” ujarnya.

Agung menambahkan, saat ini OLX Autos juga menghadirkan event OLX Autos Spot untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Event tersebut digelar di Tunjungan Plaza 3 Surabaya mulai 20 - 24 Juli 2022.

“Kami ingin memberikan pengalaman bertransaksi mobil bekas berkualitas yang aman, mudah, cepat, dan pasti, serta, memberikan berbagai promo menarik seperti cicilan mulai dari Rp1 jutaan, bonus dan potongan langsung hingga Rp10 juta, serta program hadian lain berupa 1 unit mobil Mini Cooper.

