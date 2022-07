Harga Bawang Merah Situbondo Mencapai Rp80.000 per Kilogram

Selain bawang merah, harga bawang putih juga naik dari sebelumnya Rp18.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Harga tomat juga naik menjadi Rp24.000 dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram. Cabai merah kecil harganya juga meroket Rp120.000 per kilogram.

08 Juli 2022 | 16:52 WIB Newswire - Bisnis.com