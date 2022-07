JVS GROUP Launching Ipods, Munchies dan Dmoon di SVH 2022

Bisnis.com, SURABAYA— JVS Group, pelaku industri rokok elektrik di Indonesia, me-launching produk baru, Ipods pada gelaran Surabaya Vape Heroes (SVH) 2022, di booth Platinum #9 Jatim International Expo, Jl. Ahmad Yani No. 99, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu-Minggu (2-3/7/2022).

Owner JVS Group, Budiyanto, menegaskan SVH merupakan acara tahunan yang bergengsi di kalangan industri rokok elektrik yang diadakan komunitas vape Surabaya. SVH (Surabaya Vape Heroes) merupakan salah satu bentuk media event untuk mengenalkan produk vape ke masyarakat umum di Indonesia khususnya daerah Jawa Timur.

“Tahun ini JVS Group ikut andil dengan berpartisipasi dalam acara SVH 2022,” katanya.

JVS Group menampilkan set booth spesial dengan mengusung tema “HEXTECH MULTIVERSE” yang artinya sebuah multiverse bisnis unit dari JVS Group sebagai salah satu “raksasa” industri rokok elektrik di Indonesia dengan seluruh gugus kreasi yang disajikan ke dalam produk dan jasa, guna menstimulasi kebutuhan industri.

Acara SVH (Surabaya Vape Heroes) 2022 ini akan diliput oleh EventSurabaya, dan Suroboyoku sehingga diberitakan h media partner yang meliput.

Rangkaian acara, yakni launching produk baru JVS Group yaitu Ipods, perilisan flavour baru dari Munchies, perilisan flavour baru dari DMOON, Interactive wall: Mystery Gacha, Try Me Section, karaoke bareng, random guest ask, mini games, dan DJ Performance.

Pada SVH 2022,kata dia nto, JVS Group akan mengadakan ceremonial launching Ipods dengan host Budiyanto selaku owner dari JVS Group. Selanjutnya, an symbolic ceremonial untuk launching activity dari flavour baru DMOON yang ditandai dengan menembakan sticker pack oleh bapak Budiyanto yang berguna untuk attendance SVH menikmati fasilitas karaoke bareng di spaceship di booth JVS Group.

Setelah itu, Munchies launching even, yakni flavour slurpee pineapple dipandu langsung Arief Muhammad dan Budiyanto dengan simbolisasi Tee Gun dan sticker pack. Terdapat free flow dari Kawa-Kawa untuk para pengunjung yang datang.

Mini games untuk para pengunjung yakni vape pong dan shooting target serta hiburan dengan penampilan DJ pada malam hari.

