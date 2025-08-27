Bisnis Indonesia Premium
Semangat Efisiensi, Pemakaian Gas Bumi PGN di Kemenhan dan TNI Berlanjut

PGN melanjutkan kerjasama dengan Kemenhan dan TNI untuk menyediakan gas bumi yang efisien dan ramah lingkungan, mendukung efisiensi energi dan swasembada.
Rabu, 27 Agustus 2025 | 13:59
Direktur Utama PGN Arief S. Handoko bersama Marsekal Muda TNI H. Haris Haryanto melanjutkan kerja sama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan TNI
Direktur Utama PGN Arief S. Handoko bersama Marsekal Muda TNI H. Haris Haryanto melanjutkan kerja sama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan TNI
Ringkasan Berita
  • PGN melanjutkan kerja sama dengan Kemenhan dan TNI untuk menyediakan gas bumi yang efisien dan ramah lingkungan, sejalan dengan program efisiensi pemerintah.
  • Gas bumi dari PGN digunakan untuk berbagai keperluan di fasilitas Kemenhan, dengan penyaluran yang optimal dan efisien di berbagai daerah seperti Medan, Cirebon, dan Jakarta.
  • Kerja sama ini mendukung swasembada energi dan ketahanan energi nasional, dengan PGN memastikan kualitas layanan melalui pemeliharaan rutin dan peremajaan infrastruktur.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen dalam menyediakan gas bumi memenuhi kebutuhan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kerja sama Kemenhan dan PGN diresmikan melalui Kesepakatan Bersama pada Selasa (19/8/2025), sekaligus melanjutkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik sejak 2018.

PGN menyediakan gas bumi untuk memasak, boiler dan sebagainya di fasilitas Kemenhan. PGN juga memastikan bahwa ketersediaan gas bumi di satuan fasilitas Kemenhan disalurkan secara optimal dan efisien. Penggunaan gas bumi sebagai energi yang efisien ini sejalan dengan program efisiensi pemerintah.

“Pemerintah mengharapkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Maka kami berharap, peran PGN dapat menyediakan altenatif energi untuk memenuhi demand yang semakin besar dan lebih efisien. Selain itu, Kemenhan dan PGN dapat bersama-sama menyiapkan infrastruktur untuk energi yang ramah lingkungan ke depan,” ujar Dirjen Kuathan Kemhan Marsekal Muda TNI H. Haris Haryanto.

“PGN turut menjunjung semangat efisiensi, maka PGN bersinergi dengan pemerintah untuk membantu mengoptimalkan cost dan penghematan dengan penggunaan gas bumi baik pipa, CNG maupun LNG. Kerja sama dengan Kemenhan ini juga menjadi bentuk nyata dalam mengoptimalkan produksi dalam negeri berupa gas bumi untuk mendukung target swasembada energi pemerintah dan ketahanan energi,” jelas Direktur Utama PGN Arief S. Handoko pada kesempatan yang sama.

Layanan gas bumi PGN merupakan bagian dari langkah PGN untuk mendukung institusi penting pertahanan negara, dengan energi yang lebih efisien, praktis dan ramah lingkungan. PGN memastikan kualitas layanan gas bumi yang optimal untuk Kemenhan dan TNI, melalui pemeliharaan rutin, peremajaan pipa, dan upaya lainnya untuk meminimalkan gangguan operasional.

PGN telah melayani fasilitas milik Kemenhan diantaranya Mess TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan Mabes TNI dengan penyaluran volume penyaluran gas bumi >10.000 M3 per bulan. Layanan ini tersebar di berbagai daerah yaitu di Medan, Cirebon, Bogor, Jakarta dan Kota Tarakan.

Dukungan dari Kemenhan selama ini juga berperan penting bagi PGN, salah satunya dalam pengamanan penyaluran gas bumi eksisting dan pengembangan pasar dan infrastruktur ke depan. Sinergi yang berkelanjutan dengan Kemenhan, dapat menambah kekuatan bagi PGN dalam memastikan kehandalan dan ketersediaan penyaluran gas bumi untuk masyarakat.

“Kami optimis bahwa gas bumi dapat menjadi bagian dari solusi asta cita swasembada energi di Indonesia,” tutup Arief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

