Perkuat Literasi Sejarah, BI Jatim Berkolaborasi Lintas Museum Gelar Pameran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA — Untuk memeperkuat literasi sejarah, Bank Indonesia Jawa Timur menggelar pameran menggandeng beberapa museum di wilayah tersebut.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Museum Bank Indonesia Jakarta (MUBI), Museum Keraton Sumenep, Museum Trowulan Mojokerto, Museum Mpu Tantular, Museum Dr. Soetomo, Museum Tugu Pahlawan, dan Museum Blockbuster, menggelar Pameran Museum Bersama bertajuk "Beyond The Ages: Heroes Through Histories" di De Javasche Bank Surabaya, pada 24-26 April 2025.

Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ridzky Prihadi Tjahyanto, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat literasi sejarah dan budaya masyarakat.

Selain itu, pameran juga bertujuan memperkenalkan peran Bank Indonesia dalam perjalanan ekonomi bangsa.

Pameran bersama ini mengajak pengunjung untuk menjelajahi lima zona tematik yang menggambarkan semangat kepahlawanan dari berbagai era.

Termasuk peran Bank Indonesia dalam sejarah ekonomi bangsa lewat zona khusus MUBI melalui koleksi dari 7 (tujuh) museum dan walking tour kawasan Kota Lama Surabaya, bincang nilai kepahlawanan bersama Halida Hatta, serta edukasi kebanksentralan interaktif.

"Semoga rangkaian kegiatan ini menjadi ruang refleksi, ruang belajar, sekaligus ruang tumbuh bagi kita semua untuk terus mencintai sejarah keuangan dan perbankan, menghargai perjuangan, dan mewariskan semangat juang kepada generasi mendatang," ujar Ridzky Prihadi Tjahyanto dalam pembukaan Pameran Bersama Museum di Surabaya, Kamis (24/4/2025).

Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan, mengapresiasi kepada Bank Indonesia yang telah mendukung Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan destinasi wisata di Jalan Tunjungan, Desa Wisata Peneleh, dan De Javasche Bank yang ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Surabaya.

Dalam pandangannya, inisiasi Pameran Museum Bersama bertema kepahlawanan ini dapat memperkaya narasi sejarah Kota Lama Surabaya di samping memperkuat literasi sejarah dan budaya masyarakat Jawa Timur.

"Pemerintah Kota Surabaya juga berharap agar ke depan kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem wisata berbasis sejarah yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif," ucapnya.