Jelang Idulfitri, Stok Sembako di Jatim Aman dan Distribusi Lancar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin stok di Jatim aman dan distribusi lancar menjelang Idulfitri.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kegiatan pasar pangan murah ini juga untuk membantu masyarakat mengakses sembako murah pada Ramadan dan menjelang Lebaran.

“Pasar murah ini sengaja digelar sebagai penetrasi kenaikan harga bahan pokok yang cenderung naik jelang momen Lebaran Idulfitri. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menyambut gembira adanya pasar murah ini. Karena bahan pokok yang kita sediakan ini lebih murah dibandingkan harga pasar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/3/2025).

Khofifah mengecek stok sembako yang dijual untuk masyarakat dan juga menyempatkan diri untuk membagikan telur dan beras kepada ibu-ibu. Sembari membagikan, Khofifah menanyakan langsung perbandingan harga yang ada di pasaran dengan harga di pasar pangan murah.

"Harga telur, beras, gula dan minyak goreng di luar berapa? Kalau di sini harga sangat terjangkau. Meringankan masyarakat," katanya.

Dia menuturkan program pasar murah ini dilaksanakan di 38 titik dengan tujuan memastikan masyarakat mendapatkan harga bahan pangan terjangkau, serta untuk menjadi penetrasi pasar agar bahan pangan yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) bisa segera turun.

Di pasar murah ini, harga gula di pasar rata-rata Rp16.500 per kilogram, sedangkan di pasar murah ini dijual Rp14.000 per kilogram. Kemudian untuk Minyak Kita, harga di pasaran masih Rp16.500 per kemasan, di pasar murah ini dijual Rp13.000 per kemasan.

Begitu juga dengan cabai harga di pasar sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah ini dijual Rp70.000 per kg.

"Kita ingin meringankan beban masyarakat menjelang lebaran karena kebutuhan menyiapkan lebaran dilakukan oleh setiap keluarga. Harapannya menjadi bagian untuk memberikan kebahagiaan masyarakat sekitar," tutur Khofifah.

Adapun harga bahan pokok di Situbondo, untuk Beras Premium harga pasar Rp14.500 per kilogram sedangkan HET Rp14.900 per kilogram. Untuk Beras medium harga di pasar Situbondo Rp12.666 per kilogram, sedangkan HET mencapai Rp12.500 per kilogram

Berikutnya untuk MinyaKita harga di pasar Situbondo adalah Rp15.333 per liter, sedangkan HET Rp15.700 per liter. Lalu untuk gula pasir harga di pasar Situbondo Rp16.666 per kilogram dari HET Rp17.500 per kilogram dan untuk telor ayam ras harga di pasar Situbondo adalah Rp26.666 per kilogram, lebih murah dari HET Rp30.000 per kilogram.

Mengenai ketersediaan stok pangan serta distribusi selama lebaran, Gubernur Khofifah menegaskan distribusi aman dan harga terjangkau.

"Akan ada tim satgas pangan dari masing-masing kota. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan antara sentra pasar jika ada stok yang menipis," tuturnya.

Untuk memastikan kelancaran distribusi pangan, kendaraan yang akan mendistribusikan tidak akan terkena larangan libur Lebaran.