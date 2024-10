Hilux Rangga Resmi Mengaspal di Jatim, Bidik Penjualan 100 Unit per Bulan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Toyota resmi memperkenalkan All New Hilux Rangga di Surabaya.

Regional Business Head Auto2000 Jatim - Bali - Kalimantan Royen Bonggal mengatakan market pikup di Jawa Timur yaitu sekitar 350 - 360 unit per bulan.

"Kami punya target bisa masuk sekitar 30% dari total market pikup di Jatim atau target penjualan sekitar 100 unit per bulan pada tahun pertama," jelasnya, Rabu (16/10/2024).

Dia menjelaskan saat ini sudah ada lebih dari 120-an unit yang sudah terpesan di Jatim dengan masa inden kurang lebih 2 bulan.

Untuk harga on the road (OTR) di Surabaya, Toyota Hilux Rangga varian terendah yakni Cab-Chassis PU 2.0 STD M/T gasoline seharga Rp195,9 juta sementara varian tertinggi yakni Hilux Rangga Pick up 2.4 DSL High A/T berbahan bakar diesel seharga Rp311,2 juta.

Royen menjelaskan untuk tipe diesel menjadi yang favorit. Sementara komposisi antara kustomer private dan kustomer bisnis komposisinya 50 : 50, dan untuk kustomer bisnis 100% memanfaatkan kredit.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi menambahkan pikup ini juga bisa dimodifikasi, semisal untuk campervan, ambulans. Saat ini kita sudah bekerjasama dengan 70 karoseri di Indonesia.

Sementara itu kustomer All New Hilux Rangga, Hamam (31) tahun mengatakan bahwa ini merupakan mobil niaga pertama, sebelumnya sudah menggunakan Fortuner dan Innova.

"Bentuknya menarik, lebih fresh dibandingkan kompetitor, mesinnya juga diakui ketangguhannya," jelasnya.

Hilux Rangga diluncurkan dalam dua varian yakni diesel dan bensin. Untuk varian bensin dibekali mesin 2.000 cc, sedangkan varian diesel menggendong mesin 2.400 cc.

Berbekal dapur pacu tersebut, Hilux Rangga varian diesel diklaim dapat menghasilkan tenaga hingga 149 PS, dan torsi 343 Nm. Sementara itu, varian bensin dapat menghasilkan tenaga 139 PS dan torsi 183 Nm.

Sebagai kendaraan niaga, Hilux Rangga memiliki dimensi bak yang cukup besar dengan panjang 2.305 mm dan lebar 1.700 mm. Mobil itu memiliki daya angkut hingga 1,2 ton. Sebagai gambaran, Hilux Rangga dapat mengangkut hingga 56 galon dalam sekali perjalanan.