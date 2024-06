Honda Beat Baru Meluncur, MPM Bidik Penjualan 20.000 Unit Per Bulan

All New Honda BeAT tipe CBS dibanderol Rp20,07 juta OTR Surabaya, Tipe Deluxe Standard seharga Rp20,96 juta, Tipe Deluxe Smart Key seharga Rp21,49 juta.

Bisnis.com, SURABAYA - Distributor kendaraan roda dua MPM Honda Jatim resmi meluncurkan All New Honda Beat series terbaru.

Suwito M, Presiden Direktur MPM Honda Jatim, mengatakan model baru ini ditargetkan bisa terjual 20.000 unit per bulan. "Target ini naik 12,5% dari beat tipe sebelumnya," jelasnya di sela-sela peluncuran publik di Surabaya, Kamis (13/6/2024).

Adapun pembaharuan dari tipe terbaru antara lain keberadaan smart key dan alarm. Honda menawarkan beberapa pilihan harga tergantung tipe untuk beat terbaru. All New Honda BeAT tipe CBS dibanderol Rp20,07 juta OTR Surabaya, Tipe Deluxe Standard seharga Rp20,96 juta, Tipe Deluxe Smart Key seharga Rp21,49 juta, All New Honda BeAT Street harga Rp20,96 juta.

Perubahan terbaru skutik terlaris di Indonesia ini penampilan ramping dengan desain lekukan terbaru yang menguatkan kesan sporty. Selain bagian bodi sepeda motor, perubahan desain juga terlihat pada lampu depan dan belakang.

Warna kekinian juga dihadirkan, seperti glossy white black pada All New Honda Beat tipe CBS dan warna Matte Brown yang disematkan pada All New Honda BeAT Street. Kesan kuat disokong penyematan velg 12 inch dengan tapak ban yang lebih lebar.

Tipe terbaru juga dilengkapi power charger dengan daya maksimal 12 watt. Fitur baru lainnya yakni battery indicator yang terdapat pada panel meter guna memberikan informasi kondisi accu sepeda motor. Panel meter menggunakan fitur combined digital berkesan modern.

Pada sisi performa kendaraan, BeaT baru menggunakan mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang tergabung dalam rangkaian teknologi eSP (enhanced Smart Power). Berbekal mesin tersebut, model ini mampu menghasilkan tenaga 6,6kW @ 7.500 rpm dengan torsi tertinggi di 9,2 Nm @ 5.500 rpm namun tetap irit konsumsi bahan bakar.

Mesin ini juga memastikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3. Konsumsi bahan bakar mampu hingga 60,6 km/liter sehingga mampu menempuh jarak 254,52 km.

