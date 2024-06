Kolaborasi PT SPIL dan UKP: Selenggarakan Lomba Desain Seragam

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) memberikan kesempatan kepada mahasiswa Desain Fashion & Textile Universitas Kristen Petra (UKP) untuk mengaplikasikan ilmu desain mereka, dalam pelaksanaan lomba desain seragam PT SPIL. Inisiatif ini merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas dan mengasah kemampuan berkompetisi secara terbuka.

Deputy General Manager Human Capital PT SPIL Tri Dewi Rasnani, yang akrab disapa Ani, menyatakan bahwa hasil dari kompetisi ini dapat menjadi representasi visual PT SPIL sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dan logistik.

Dari puluhan peserta, tiga pemenang dengan desain yang inovatif dan kreatif berhasil terpilih. Jasmine, sebagai pemenang pertama, berhasil mencuri perhatian dengan desain motif batik yang tidak hanya menonjolkan keunikan estetika tetapi desainnya juga sesuai dengan value PT SPIL.

Dengan kreativitas dan inovasinya, Jasmine menjelaskan tentang motif batik yang tertanam dalam desainnya. "Dalam desain saya, saya memilih motif untuk merepresentasikan nilai-nilai PT SPIL. Misalnya, motif Pohon Ek yang melambangkan integritas dan fondasi yang kuat, Motif Bunga Teratai untuk mewakili orientasi pelanggan perusahaan, Daun Oak dan Sulur Tanaman untuk menyampaikan pesan tentang keberuntungan, kekuatan, dan kerjasama di antara tim, serta motif Truntum, yang menginterpretasikan sebagai simbol kesatuan dan harmoni” ucap Jasmine dengan antusiasme.

Menurut Ani, kompetisi ini juga merupakan bagian dari komitmen PT SPIL terhadap penerapan nilai-nilai Sustainable Development Goals (SDG). PT SPIL terus berusaha untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai inisiatif yang mendukung SDG. Lomba desain seragam ini, khususnya, mendukung tujuan SDG no. 17: Partnership for the Goals dan no. 4: Quality Education.

“Melalui kemitraan dengan UKP, kami turut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia industri, serta memberikan mereka pengalaman langsung dalam menciptakan desain yang relevan sesuai kebutuhan. “ tuturnya.

Ani juga menambahkan bahwa Inisiatif ini tidak hanya menguntungkan mahasiswa dan perusahaan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang bermanfaat bagi institusi pendidikan. “Semoga dengan mendukung pendidikan yang berkualitas dan membangun kemitraan yang kokoh, kami dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat." harap Ani di akhir sesi penjurian.

