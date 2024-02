Imlek, Ah Yat Abalone Forum Restaurant Malang Sajikan Menu Istimewa

Perayaan "The Legend of the Dragon" akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan menarik, seperti pertunjukan barongsai.

Bisnis.com, MALANG — Ah Yat Abalone Forum Restaurant Malang di Harris Hotel menghadirkan menu unggulan pada perayaan Imlek 2576 pada 9 Februari 2024 bertajuk "The Legend of the Dragon" itu.

Marketing and Brand Manager HARRIS Hotel Malang, Aditya Kurniawan, mengatakan tema ini berarti akan mengangkat kemewahan dan kelezatan makanan khas Chinese New Year. Perayaan ini akan dimeriahkan dengan berbagai hidangan lezat dan istimewa, termasuk menu unggulan yang sarat makna dan simbol keberuntungan.

“Beberapa menu yang akan disajikan seperti Sup Sirip Ikan Hiu, Simbol kemakmuran dan keberuntungan yang tak lekang oleh waktu,” ujarnya, Jumat (2/2/2024).

Abalone, kata dia, hidangan laut istimewa yang melambangkan kelimpahan dan rezeki yang terus mengalir. Sea Cucumber, dikenal sebagai makanan laut yang bergizi tinggi dan diyakini membawa kesehatan dan panjang umur.

“Ketiga menu unggulan ini diolah dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan diracik dengan cita rasa khas Ah Yat Abalone Forum Restaurant Malang yang autentik dan lezat,” ujarnya.

Perayaan "The Legend of the Dragon", kata diam, akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan menarik, seperti pertunjukan barongsai, musik tradisional Tiongkok, dan penampilan God of Wealth yang akan membagikan angpao kepada para tamu.

“Kami mempersiapkan dengan luar biasa untuk acara pergantian tahun baru Cina ini. Mulai dari set menu makanan yang sangat premium nan lezat, hingga berbagai macam hiburan pada saat acara berlangsung. Tahun ini, kami mempersiapkan hadiah utama Emas Keping seberat 5 gram dan berbagai hadiah hiburan lainnya untuk tamu yang memenangkan berbagai challenge,” ujarnya.

Dia meyakinkan, "The Legend of the Dragons" menjanjikan malam Imlek yang penuh kenangan. Suasana gembira, kuliner istimewa, dan hiburan menakjubkan akan melengkapi kebersamaan tamu dengan keluarga dan kerabat.

"Kami berharap perayaan ini menjadi momen yang tak terlupakan untuk menyambut Tahun Naga Kayu yang penuh keberuntungan ini," ucapnya. (K24)

