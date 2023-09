GIIAS Surabaya 2023 : Honda Bidik Penjualan 300 Unit Mobil

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Honda Surabaya Center (HSC), diler mobil Honda di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusra menargetkan penjualan mobil selama gelaran GIIAS 2023 Surabaya bisa mencapai 300 unit.

Direktur HSC Wendy Miharja mengatakan dalam ajang GIIAS Surabaya tahun ini, Honda akan menampilkan sederet mobil Sport Utility Vehicle (SUV) dari segmen low, medium hingga yang tertinggi, serta sejumlah mobil yang selama ini menjadi best seller.

“Ada empat best seller yang akan kami display di ajang GIIAS yakni All New Honda Brio Satya, dan sederet SUV seperti HR-V, WR-V, BR-V dan CR-V dengan dengan tipe terbarunya yakni hibrid,” jelasnya dalam konferensi pers HSC di GIIAS Surabaya, Selasa (19/9/2023).

Dia mengatakan pasar SUV sekarang ini memang terpecah ke beberapa segmen, tetapi potensi cukup menarik dan permintaannya meningkat pesat tidak hanya di Jakarta tapi termasuk di Surabaya.

“Kontribusi penjualan SUV di Honda cukup besar tetapi memang ada segmen-segmen tertentu. Misalnya yang tetinggi CR-V kontribusinya sekitar 3,38 persen dari total penjualan, sedangkan HR-V 20,54 persen, WR-V mencapai 15,57 persen, dan sisanya ada BR-V, serta tentunya yang menjadi kontributor nomor satu adalah Brio mencapai 44 persen,” paparnya.

Soal mobil listrik, kata Wendy, kehadiran CR-V Hybrid nantinya akan menjadi jembatan bagi Honda sebelum benar-benar masuk ke mobil full listrik atau Electric Vehicle (EV).

“Tentunya harapan kami, masyarakat Surabaya pun dapat menerima produk hibrid ini. Dan terbukti kami sudah terima penjualan sebanyak 140 SPK untuk All New CR-V yang mana 75 persennya adalah yang hibrid. Hal itu menujukan antusiasme yang sangat baik dari masyarakat Surabaya terhadap produk tersebut,” katanya.

Wendy berharap, pencapaian penjualan mobil Honda selama GIIAS Surabaya pada 20 - 24 September 2023 di Grand City Surabaya ini akan semakin menambah kinerja penjualan HSC selama setahun ini.

“Target akhir tahun sampai hari ini belum berubah yakni targetnya 19.206 unit, naik dari tahun lalu yakni 15.461 unit. Pencapaian sampai Agustus sudah sebanyak 10.524 unit. Dengan sisa waktu yang ada sekarang, kami pasti bisa melewati pencapaian dari tahun lalu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, PT United Motors Center (UMC), diler mobil Suzuki di Jatim juga memproyeksikan penjualan mobil selama GIIAS 2023 di Surabaya bisa tembus 300 unit.

Sales & Marketing Director UMC Fredy Teguh mengatakan alam ajang GIIAS ini banyak program promo yang disiapkan Suzuki untuk menarik minat konsumen misalnya seperti hadiah langsung Samsung Tab, handphone, Mi band, hingga Redmi buds.

“Banyak hadiah menarik, dengan harapan konsumen memutuskan langsung melakukan pembelian di tempat. Ditambah lagi ada cashback dan hadiah logam mulia,” ujarnya.

Pada gelaran GIIAS tahun lalu, kata Fredy, Suzuki berhasil mencatatkan penjualan mobil sebanyak 350 unit. Diharapkan tahun ini pun bisa mencapai penjualan lebih dari yang ditargetkan.

“Di GIIAS besok, kami akan menampilkan produk mobil Grand Vitara, XL7 dan All New Ertiga yang seluruhnya adalah mobil hibrid,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News