Welcome to Reloaded: mySPIL Roadshow, Sambut Era Baru Logistik

Bisnis.com, Surabaya - PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) menyelenggarakan program apresiasi bagi pelanggan setianya berupa roadshow di Surabaya 30 Agustus. Pionir digitalisasi dalam industri pelayaran Indonesia ini, mengusung tema ‘Welcome to Reloaded’, acara yang menghadirkan layanan terkini bagi dunia logistik terutama terkait fitur-fitur baru yang ada di aplikasi mySPIL Reloaded.

Acara ini bertujuan untuk memberikan pengenalan secara mendalam kepada pelanggan mengenai aplikasi mySPIL Reloaded. mySPIL Reloaded adalah transformasi dari platform sebelumnya dengan menghadirkan fitur-fitur mutakhir seperti LCL Track and Trace, Air Freight, Land Transport, Quick Booking, mySPIL Call dan masih banyak fitur unggulan lainnya. Dibangun dengan penerapan teknologi terkini, revitalisasi ini bertujuan untuk mengukuhkan posisi mySPIL Reloaded sebagai Super App Logistics terkemuka di Indonesia.

Tak berhenti di situ, Welcome to Reloaded akan memfasilitasi sesi "classroom" yang interaktif, di mana para peserta akan terlibat dalam eksplorasi praktis mySPIL Reloaded. Menurut Yudi Mulyawan, Chief Technology Officer PT SPIL, dalam sesi ini para pelanggan akan merasakan langsung bagaimana fitur-fitur baru ini akan mempermudah pelanggan dalam proses distribusi barang mereka.

“Melalui dedikasi dan upaya kolaboratif, kami telah berupaya merancang solusi-solusi yang spesifik untuk kebutuhan bisnis para customer yang sudah mempercayakan PT SPIL dalam lini bisnis mereka. Pengembangan fitur-fitur ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang pemahaman mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh industri pelayaran dan logistik.” Ujar Yudi dalam acara Welcome To my Reloaded.

Yudi menambahkan bahwa meskipun memusatkan perhatian pada kemajuan teknologi, SPIL tetap mementingkan pengalaman pelanggan dengan pendekatan yang humanis. Misalnya fitur terbaru "mySPIL Call," yang memungkinkan panggilan bebas biaya. Pelanggan dapat langsung terkoneksi dengan Call Center PT SPIL. Ini jauh lebih dari sekadar sebuah sistem panggilan otomatis. SPIL berusaha untuk memberikan sentuhan personal dalam setiap interaksinya.

PT SPIL berkomitmen untuk memberikan pengenalan yang lebih luas kepada pelanggan tentang inovasi yang telah dilakukan melalui teknologi dan digitalisasi di industri shipping dan logistik. Salah satu pelanggan setia SPIL yang berdomisili Surabaya adalah Lany, perwakilan dari PT Tako Anugerah Koporasi. Menurutnya acara ‘Welcome to Reloaded’ memberikan pemahaman baru dalam mengoptimalkan pengoperasian mySPIL Reloaded.

“Di era digital saat ini, semua perlu serba cepat dan efisien. Penambahan dan penyempurnaan fitur yang dilakukan pada aplikasi mySPIL Reloaded sangat membantu kita dalam menggunakan layanan dari SPIL. Terutama fitur mySPIL Call & Chat, serta Quick Booking dan Quick Access.” Tutur Lany, yang juga berharap semoga acara serupa bisa diadakan lebih rutin.

Sebelumnya, roadshow ‘Welcome to Reloaded’ ini juga berlangsung di Jakarta 23 Agustus lalu. Saat itu acara tersebut juga menjadi panggung bagi Deliveree, mitra kerja yang lebih dari 3 tahun bersinergi bersama SPIL.

Perusahaan logistik berbasis aplikasi ini, telah merentangkan sayap bisnisnya ke ranah digital freight forwarding, menghadirkan solusi pengiriman dalam format digital yang efisien. Sarah Tobing Head Of BD Freight Forwarding Division Deliveree berbagi pandangannya dalam acara ini, memberikan wawasan bagi semua peserta yang hadir.

Sebelum ditutup dengan pembagian doorprize menarik, dalam kesempatan ini PT SPIL juga mengambil langkah proaktif dengan menerima masukan dan mendengar kendala yang pernah dialami oleh pelanggan terkait aplikasi mySPIL Reloaded ataupun layanan SPIL selama ini.

"Feedback ini akan menjadi landasan bagi kami untuk melakukan analisis mendalam sebagai penyempurnaan aplikasi mySPIL Reloaded. Dengan komitmen PT SPIL dalam melayani customer, kami yakin langkah ini akan berdampak positif terhadap operasional dan pertumbuhan bisnis pelanggan. Memberikan pengalaman yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih terhubung." Ujar Yudi tegas di akhir acara.

