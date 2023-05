Honda Jatim Kejar Penjualan Brio 7.319 Unit Tahun Ini

Bisnis.com, SURABAYA — Honda Surabaya Center (HSC), diler mobil Honda di Jawa Timur, Bali dan Nusra menghadirkan dua model baru All New Honda Brio sebagai salah upaya untuk mengerek penjualan Honda Brio yang ditarget mencapai 7.319 unit tahun ini.

Marketing and After Sales Service Director HSC, Wendy Miharja mengatakan secara total tahun ini HSC menargetkan penjualan mobil dengan banyak varian sebanyak 20.200 unit atau naik 28 persen dibandingkan capaian tahun lalu. Dari total target tersebut, sebanyak 7.319 unit merupakan target khusus Honda Brio, baik Biro Satya maupun Brio RS.

“Tahun ini kita sudah berjalan empat bulan (Januari - April), dan capaian penjualan HSC sudah mencapai 5.760 unit, dan kontribusi Honda Brio sebanyak 2.560 unit atau setara 44,44 persen kontribusinya,” ujarnya di sela-sela Pameran Special Display New Honda Brio, Rabu (10/5/2023).

Dia memaparkan, dari jumlah penjualan Honda Brio, terdiri dari Honda Brio RS 337 unit, dan Biro Satya sebanyak 2.223 unit. Honda Brio masih menjadi kontributor yang kuat bagi Honda, bahkan tahun ini kontribusi Brio terhadap total penjualan diharapkan meningkat lagi.

Untuk itu mencapai target-target tersebut, HSC berinisiatif mempermudah konsumen melalui pameran Honda dengan special program selama pameran berlangsung Pakuwon Mall Surabaya dengan mengusung produk terbaru Honda Brio.

“Selama pameran, kami menargetkan sebanyak 300 SPK, dan sepanjang bulan ini kita sudah ada 178 SPK untuk Brio model lama. Kita bahkan masih punya back order atau unit SPK yang belum bisa kita suplai sebanyak 445 unit,” imbuhnya.

Adapun New Honda Brio RS terbaru tampil stand out lebih sporty serta penambahan berbagai fitur baru setidaknya ada sebanyak 14 item perubahan sehingga ada kenaikan harga sekitar Rp10,8 juta dari model Brio RS yang lama.

Sedangkan New Honda Brio Satya terdapat sekitar lima item perubahan sehingga terdapat kenaikan harga sekitar Rp1,5 juta dari model yang sebelumnya, termasuk terdapat sejumlah pilihan warna menarik. New Honda Brio Satya dijual dengan harga mulai Rp171 jutaan, dan New Honda Brio RS dijual dengan harga mulai Rp238 jutaan.

