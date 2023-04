Bisnis F&B Surabaya Makin Bergairah, Omset Rata-Rata Capai 90 Persen

Bisnis.com, SURABAYA - Investasi sektor industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) atau kuliner di Jawa Timur, terutama di Surabaya, semakin bergairah dengan mencatatkan pertumbuhan hingga dobel digit.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran (Apkrindo) Jatim, Tjahjono Haryono mengatakan sejak tahun lalu tren jumlah kafe atau restoran baru di Surabaya terus berkembang.

“Bahkan banyak industri kuliner dari Jakarta yang melakukan ekspansi ke Surabaya karena melihat besarnya potensi pasar di Surabaya,” katanya di sela-sela Iftar Gathering, Kamis (6/4/2023).

Dia mengatakan besarnya potensi pasar F&B di Surabaya ini bisa dilihat dari kondisi kinerja omset penjualan kafe/resto yang sudah hampir normal seperti sebelum pandemi.

“Tahun lalu, rata-rata omset sudah berhasil mencapai 80 persen, kemudian ada momen Ramadan, di mana banyak kegiatan buka bersama ini semakin mendongkrak omset usaha kuliner yang sudah mencapai 90 persenan,” ujarnya.

Tjahjono mencontohkan, salah satu usaha kuliner dari Jakarta yang baru ekspansi ke Surabaya yakni Tucano’s, sebuah restoran BBQ & Buffet Brazilian yang menyajikan konsep all you can eat.

“Ini bukti bahwa industri F&B di Surabaya, di Jatim itu cukup bagus sehingga menjadi pilihan investor untuk berinvestasi di sini,” imbuhnya.

Director & CEO PT Asia Premier Jaya Food (Tucano’s), Yuji Ishiguro mengatakan, Surabaya tepatnya di Galaxy Mall 3 dipilih sebagai lokasi ekspansi ini karena dinilai memiliki pangsa pasar yang tepat dan potensi besar.

“Mal ini bagus dan animo dari masyarakat untuk menikmati makan daging premium dengan konsep all you can eat ini cukup besar,” katanya.

Dia menjelaskan, selama ini Tucano’s Sudah melebarkan sayapnya di Jakarta dengan jumlah 4 resto. Tahun ini menjadi awal bagi Tucano’s untuk melakukan ekspansi ke Surabaya.

“Surabaya menjadi resto ke-5 kami, dan ke depan kami akan fokus mempelajari potensi pasar di Surabaya yang lebih besar lagi dengan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa daging yang kami sajikan enak dan berkualitas, sebelum kami ekspansi ke daerah lain,” imbuhnya.

Yuji menambahkan, Tucano’s di Surabaya diperkirakan dapat melayani penjualan sebanyak 200 - 400 pax per hari. Sedangkan di Jakarta rata-rata bisa mencapai 500 pax per hari pada hari normal.

