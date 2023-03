Perusahaan Jasa Atalian Global Services Bidik Industri di Jatim

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA — Penyedia jasa fasilitas manajemen (FM) asal Prancis Atalian Global Services memperluas jangkauan layanan di Surabaya seiring dengan proyeksi pertumbuhan kinerja sebesar 20 persen di wilayah Jawa Timur.



Chief Executive Officer Atalian Global Service Indonesia, Jeffry Johary menjelaskan Atalian merupakan perusahaan penyedia beragam solusi bisnis di berbagai sektor industri, meliputi cleaning, security and safety, technical maintenance, front of house, pest control, landscaping, energy management dan facility management.



"Di dalam layanan FM tidak hanya untuk outsourching tenaga kerja atau labor supply tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan sampai jadi dan dilakukan monitoring secara berkala," katanya dalam pembukaan Kantor Cabang Atalian Global Services di Surabaya, Kamis (16/3/2023).



Dia mengatakan kantor baru cabang Surabaya Atalian ini menjadi respons atas permintaan solusi manajemen fasilitas FM yang dilengkapi dengan teknologi untuk sektor industri tertentu di Provinsi Jatim.



"Kantor baru Atalian di Surabaya ini akan menghadirkan innovation space yang memberikan solusi bisnis dan akan berfungsi sebagai 24/7 command center dan pusat pengembangan teknologi," ujarnya.



Selain itu, lanjut Jeffry, pembukaan kantor cabang baru Surabaya ini juga meninsyaratkan kepercayaan diri Atalian terhadap kuatnya pasar di wilayah timur Indonesia.



Jeffry menambahkan, portfolio Atalian saat ini terbesar berasal dari industri manufaktur yakni sebesar 36 persen, logistik dan distribusi 27 persen, health and care 18 persen, lalu outsourching 20 persen. "Kami berharap Atalian bisa tumbuh 40 - 50 persen secara nasional, dan di Jatim ditargetkan 20 persen," imbuhnya.



