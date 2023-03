OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI Diluncurkan di 3 Kota

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI resmi diluncurkan di tiga kota, yakni Medan, Makassar, dan Malang. Chief Marketing Officer OPPO Indonesia Patrick Owen, menuturkan alasan di balik dukungan penuh OPPO agar dapat berkontribusi yang lebih baik untuk masyarakat.

“Kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang dalam bidang kreatif yang tentunya masih dalam fokus sustainable living dan kita juga bisa mendapatkan inspirasi terutama dari sudut pandang perusahaan untuk mampu memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Sempat juga ngobrol dengan Rob Clinton, di mana dia berkolaborasi dengan banyak pihak, sehingga dapat saling mengisi apa yang dibutuhkan. The collaboration is broad and we are delighted to support this initiative,” katanya.

Selain itu, pihak BNI yang merupakan official banking partner juga memiliki kesamaan visi dengan acara ini, seperti yang disampaikan dalam keterangan Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo.

OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI ini, kata dia, align dengan visi pemerintah untuk mendukung semangat entrepreneurship anak muda karena mereka adalah penggerak ekonomi Indonesia.

Anak muda Indonesia, dia menilai, mempunyai banyak sekali ide kreatif. Melalui acara seperti, OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI ini, diharapkan bisa mendengar lebih banyak lagi ide-ide kreatif anak muda Indonesia.

“Kami juga berupaya untuk dapat memfasilitasi mereka sehingga harapannya dapat terus bertumbuh hingga dapat melakukan ekspor.“ ujarnya.

Di tiga kota tempat OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI diselenggarakan, kata Patrick, OPPO dan BNI menghadirkan deretan nama besar yang inspiratif dan berbeda-beda, seperti di antaranya Angga Dwimas Sasongko, Anindya Novyan Bakrie, Arief Muhammad, Chairul Tanjung, Daniel Mananta, dan Deddy Corbuzier. Juga, Dion Wiyoko, Edward Tirtanata, Ernest Prakasa, Hannaf Keraf, Magdalena Fridawati, Marchella FP, Patrick Owen, Putri Tanjung, Raffi Ahmad, Rob Clinton, dan Winston Utomo.

Terkait dihadirkannya nama-nama figur inspiratif tersebut, Putri Tanjung selaku Founder Creativepreneur melihat industri kreatif di Makassar, Medan, dan Malang memang sedang bertumbuh.

“Maka dari itu dalam memilih narasumber, kami juga ingin menghadirkan perspektif yang sesuai dengan kebutuhan industri yang sedang bertumbuh. Kami ingin menghadirkan experience yang berbeda-beda melalui para narasumber hebat tersebut. Kami yakin dengan karya mereka sebagai praktisi di bidangnya akan membawa value tersendiri yang harapannya dapat diteirma positif serta dibutuhkan oleh para pelaku industri kreatif,” ujarnya.

Sebagai salah satu narasumber yang akan mengisi rangkaian kegiatan di OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI, Rob Clinton, menilai kolaborasi itu merupakan kolaborasi positif dengan para panelis inspiratif lainnya.

“Saya pun sangat berterima kasih karena bisa diajak untuk dapat turut berpartisipasi di acara ini karena bagi saya, ini merupakan ruang untuk sama-sama belajar di mana nantinya audiens akan menanyakan suatu hal dan saya akan belajar juga dari situ. Apalagi dengan orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia, pastinya akan kita akan mendapatkan berbagai perspektif yang berbeda,” katanya.

Melalui OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI, kata dia, pihak OPPO dan BNI berharap dapat menunjukkan komitmen sebagai perusahaan yang terus berupaya memanfaatkan mendukung kreativitas anak bangsa melalui semangat wirausaha tanpa mengecualikan upaya untuk menghadirkan planet bumi yang lebih hijau.

Hal ini dapat diupayakan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi serta kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi.

“Untuk informasi lebih lanjut mengenai OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI dapat diakses melalui Instagram @creativepreneurec atau di tagar #OPPOCPC2023 #OPPOPotraitofLove,” ujarnya.

Peluncuran OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI dilakukan Chief Marketing Officer OPPO Indonesia Patrick Owen, Head of Marketing Communication Division BNI Ganto Novialdi, Founder Creativepreneur dan CEO Trans Digital Lifestyle Group Putri Tanjung, serta Chairman AVGI dan Founder ONIC Esports Rob Clinton, Kamis (16/2/2023) lalu.

Peluncuran ditandai dengan sesi konferensi pers di UMBO Kitchen & unge, Jakarta Selatan. OPPO Creativepreneur Corner 2023: Powered by BNI merupakan sebuah talkshow yang menghadirkan berbagai figur-figur inspiratif untuk berbagi pengalaman, khususnya di industri kreatif kepada para calon entrepreneur muda Indonesia.

Dalam penyelenggaraannya tahun ini, acara akan diadakan di tiga kota, yakni Makassar pada 25 Februari 2023 di Four Points by Sheraton Makassar, Medan pada 4 Maret 2023 di Medan International Convention Center, dan Malang pada 11 Maret 2023 di Ijen Suites Resort and Convention.

