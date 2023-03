Vasa Gelar Spring Wedding Fair Pertama di 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA – Spring The Season of The New Beginning menjadi tema Wedding Showcase yang diangkat oleh Vasa Hotel Surabaya di tahun 2023. Hotel yang didapuk sebagai sebagai Top 5 Hotels of ASEAN MICE Venue Standard 2022 dan MICE Hotel of the Year 2022 oleh ITTA Award ini mengangkat tema Spring – Musim Semi untuk menonjolkan esensi harapan yang bermekaran seperti halnya bunga-bunga di musim Semi, layaknya juga pernikahan yang juga merupakan simbol harapan bagi pasangan yang ingin segera meresmikan sebuah hubungan yang sakral.

Sadar arti penting kesakralan bagi setiap pernikahan, tak tanggung-tanggung Vasa Hotel menyajikan pagelaran akbar bekerjasama dengan puluhan vendor terbaik di Surabaya, Jawa Timur, mulai dari vendor dekorasi, wedding organizer, perhiasan hingga banyak lagi. Selama mengunjungi acara, para tamu akan disuguhkan dekorasi bunga khas musim semi warna warni yang menawan dan tata konsep menarik dengan padu padan lighting dan kecanggihan sensor layar LED.

Hal ini diakui oleh Roberto Kotambunan selaku Cluster General Manager Tanly Hospitality sebagai bagian untuk memberikan gambaran tentang pernikahan nowadays atau kekinian yang sedang trend, serta mewadahi kebutuhan para calon pelanggan sekaligus semakin percaya diri sebagai venue untuk menyelanggarakan event dengan skala lebih besar setelah hampir tiga tahun pelanggan lebih nyaman dengan konsep intimate event dengan partisipan yang lebih sedikit dikarenakan pemulihan pasca pandemi.

Foto: Jonathan All Seasons

“Pernikahan adalah bagian siklus once in a life time manusia, dan semua orang ingin memiliki memori pernikahan yang berkesan, tentunya dengan keindahan dari dekor yang kami bawa disini adalah bagian dari Vasa untuk showcase wedding impian terutama bagi calon mempelai dan sebagai bagian dari komitmen Vasa Hotel Surabaya untuk menjadi parter dengan pilihan venue terfavorit untuk menciptakan pernikahan yang memorable” Ujar Roberto.

Acara yang digelar mulai dari 3-5 Maret 2023 di Ballroom Lantai 3 Vasa Hotel Surabaya ini akan menghadirkan serangkaian event selama tiga hari berturut-turut mulai dari Spring into Spring Gastronomy Journey yang menghighlight tentang keunikan setiap sajian yang di kurasi oleh Chefs experts Vasa yang di kepalai oleh Executive Chef Kris, hingga gelaran fashion show kolaborasi antara designer lokal kenamaan Karla Jasmina, Natalia Kinantoro, pengrajin perhiasan lokal yang karya-karya nya sudah banyak dipakai oleh jajaran artis ternama hingga keluarga kepresidenan yakni Le Ciel Jewelry dengan produk ready to wear terbaru Abstrak yang diperagakan oleh beberapa finalis Puteri Indonesia.

Tidak hanya itu selama acara berlangsung, pengunjung juga akan disuguhkan dengan ratusan hadiah exclusive mulai dari voucher perawatan wajah dan tubuh, voucher tes pernikahan, voucher lunch/dinner di outlet Vasa, voucher menginap di Presidential Suites hingga hadiah honeymoon menggunakan kapal pesiar exclusive dari Singapura ke Surabaya.

Semua ini diakui oleh Mona Cella – Cluster Director of Markerting sebagai bukti komitmen dan dukungan Vasa Hotel Surabaya pada acara tersebut dan khususnya calon mempelai yang sedang merencanakan pernikahan impian mereka, apalagi mempersiapkan pernikahan tidaklah mudah. Acara ini juga diapreasi oleh pengunjung karena sesuai dengan kebutuhan para pasangan.

“Acara ini benar-benar menarik karena apa yang disuguhkan juga sesuai dengan kebutuhan saya dan pasangan, khususnya untuk orang-orang yang memang ingin menikah di Vasa ya, karena sedang ada promo wedding berhadiah honeymoon, cashback, banyak vouchernya juga, jadi bikin less worry” Ujar Roni sebagai salah satu pengunjung pameran.

Nur Ulandari – Assistant Director of Catering juga mengungkapkan Vasa Wedding Showcase 2023 ini memang dipenuhi dengan berbagai penawaran menarik bagi para tamu yang ingin merencanakan pernikahan mereka di Vasa mulai dari harga khusus, complementary Wedding Car dari BMW, tiket honeymoon pulang pergi ke Surabaya dan Bali, Surabaya ke Lombok, dan cashback hingga 50 juta rupiah dan masih banyak lainnya. Dan penawaran ini hanya bisa ditemui saat berlangsung nya acara. Semua ini tidak lain adalah khusus untuk memanjakan para tamu Vasa Hotel. Kemasan acara yang epic ini memang diakui oleh para pengisi acara salah satunya Natalia Kinantoro.

“Kami sangat merekomendasikan para tamu untuk datang, karena semua yang kita konsep dan atur benar-benar worth it untuk para pasangan. Apalagi di acara ini juga penuh dengan promo dan hadiah, ini adalah saat yang tepat untuk merencanakan pernikahan impian setiap pasangan” ujar Natalia Kinantoro selaku desainer dan pengisi acara.

Vendor-vendor kenamaan yang tergabung di acara yakni :

Decorator : Steve Décor, Best Décor, FLos,, M2 Décor,

Event dan Wedding Organizer : Optimus, LoveString, Signature Organizer.

Photo dan Video : All Season, Rabel Films, Lunette Studios, Suits Cinema, MA Photographia, Fort Film, Bonico Photography, One3 Photo Company by MOIRE.

Make up : Malvava.

Gown : Karla Jasmina Brides, GALE, Tinara Brides, Natalia Kiantoro, Bie Hien, Magnolia Bride.

Jewelry : Le Ciel, Abstrak by Le Ciel.

Styling and Concept : TSC, D-Factory , Vibonacci Creator, Sterine.

Sound, LED, Lighting : Lasika, LUGO.

Entertainment: DAS (David and Star), Orange Music, Indigo Pop Orchestra, Jam or Jet, Sparkle Orchestra.

Beauty and Healthy Clinic: EONs Skin Clinic, Pramita Lab, Ella Skin Care, Erha Skin Care.

Wedding Cake : Lannys Cake, K Pastries, Harriette Cakeversity, Evergreen Cake Boutique , IMEI Cookies.

Invitation : Pentamoo, Trikarta.

Souvenirs : Surya Souvenirs, Rove Gift.

Dengan promo-promo yang ditawarkan, calon mempelai pun tidak perlu khawatir karena Vasa Hotel telah bekerja sama dengan bank terpilih yang menawarkan fasilitas kredit untuk mewujudkan pernikahan impiannya sejak jauh hari. Informasi seputar acara dan promosi dapat menghubungi Ulan melalui Whatsapp di +62 811-3110-070 atau kunjungi www.vasahotelsurabaya.com.

