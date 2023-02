Bisnis Kuliner Kekinian, Kawan Lama Group Perluas Pasar di Surabaya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - PT Foods Beverages Indonesia (F&B ID), anak usaha Kawan Lama Group bidang makanan dan minuman memperluas pasar kuliner kekinian di Surabaya dengan membuka gerai Soulfull Hub pertama di Surabaya.

Business Director F&B ID, Devin Widya Krisnadi mengatakan potensi pasar di Surabaya dan lebih luas di Jawa Timur masih sangat besar terutama untuk produk kuliner kekinian yang semakin digemari kalangan muda bahkan orang tua.

“Potensi industri F&B masih sangat besar dan daya beli masyarakat kami yakin masih ada, sehingga yang perlu kita lakukan adalah melakukan ekspansi, tentunya dengan smart dan bukan asal buka gerai, jadi kami tetap berhati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi ke depan,” katanya dalam opening Soulfull Hub by F&B ID di Jl. Darmo No.99 Surabaya, Jumat (16/2/2023).

Baca Juga : RANS Entertainment Buka 4 Bisnis di Bidang Kuliner, Ini Daftarnya

Dia menjelaskan, Soulfull Hub Surabaya ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Tempat makan yang menawarkan konsep modern instagramable dalam satu area yang terdapat empat brand jajanan street food sekaligus yakni Chatime, (minuman kekinian), Gindaco (takoyaki Jepang), Cupbop (Korean rice bowl) dan Go! Go! Curry - Genki no Minamoto (GGC).

“Kami memilih Surabaya karena Surabaya selama ini merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap total pendapatan F&B ID. Pengembangan Soulfull ke depan pastinya akan menyasar kota-kota besar seperti Jakarta,” imbuhnya.

Adapun F&B ID saat ini menaungi 5 brand yakni Chatime dan Chatime Atealier, Cupbop, Gindaco, dan Go! Go! Curry Genki no Minamoto. Saat ini perseroan telah mengelola lebih dari 460 gerai Chatime, 25 gerai Cupbop, 25 gerai Gindaco dan 8 gerai Chatime Atealier, serta 2 gerai Go! Go! Curry Genki no Minamoto di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Kawan Lama kuliner surabaya