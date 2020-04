Karantina Mandiri di Hotel, Ini Tawaran Menarik dari Malang

Bisnis.com, MALANG — Hotel-hotel di Malang ramai-ramai menawatkan paket isolasi mandiri menyiasati sepinya tingkat hunian di era pandemi Covid-19.

Seperti di The Shalimar Boutique Hotel, menawarkan dua paket, yakni Work From Hotel yang dibanderol Rp1,3 juta/hari/dua orang dengan berbagai fasilitas makan tiga kali per hari untuk dua orang.

“Juga ada snack sehat (jamu, keripik, dan sari apel), masker untuk dua orang, penyemprotan disinfektan setiap pembersihan, serta unlimited wifi,” kata Marketing Communication The Shalimar, Kartika Chandra Hapsari di Malang, Rabu (22/4/2020).

Baca Juga : Pemerintah Larang Mudik, Begini Penerapan di Malang

Paket lain, self quarantine, dengan harga Rp12,5 juta/orang/14 hari. Fasilitas yang diperoleh selain paket menginap selama 14 hari untuk satu orang, juga tiga kali makan dengan pelayanan di kamar, laundry dua potong/hari, masker kain, hand sanitizer, air mineral 3 liter/hari, dan penyemprotan disinfektan saat pembersihan.

Di Ubud Hotel & Cottages Malang, paket isolasi mandiri yang dinamakan Quarantine Package itu ditawatkan tiga pilihan, menginap 2 malam, 6 malam, dan 30 malam. Untuk paket menginap dua harga dibanderol Rp550.000 dengan mendapatkan fasilitas kamar deluxe, F&B dengan diskon 20 persen, laundry diskon 10 persen, akses intenet cepat, gratis berenang, dan garansi kamar dan ruang publik yang bersih dan sehat.

Baca Juga : Hotel di Malang Sediakan Paket Isolasi Mandiri hingga Kuliner

Executive Assistant Manager Ubud Hotel Yudha Susanti menjelaskan untuk paket menginap 6 malam dengan tarif Rp1 juta, juga mendapatkan fasilitas kamar deluxe, F&B dengan diskon 20 persen, laundry diskon 10 persen, akses intenet cepat, gratis berenang, dan garansi kamar dan ruang publik yang bersih dan sehat.

Paket menginap 30 malam dibanderol Rp3 juta dengan fasilitas mendapatkan fasilitas kamar deluxe, F&B dengan diskon 20 persen, laundry diskon 10 persen, akses intenet cepat, gratis berenang, dan garansi kamar dan ruang publik yang bersih dan sehat. “Program hanya berlaku sampai 20 Mei 2020,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : perhotelan malang jawa timur