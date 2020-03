Restoran hanya Boleh Layani Take Away saat Darurat Corona, Apkrindo Malang Minta Dispensasi

Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Malang meminta ketentuan yang termaktub dalam SE Wali Kota Malang No. 6 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam Menghadapi Covid-19, terkait ketentuan bahwa kafe dan restoran hanya dibolehkan melayani take away dihapuskan karena bisa memberi efek ketakutan pada masyarakat, yakni konsumen.