ASUS ROG, Brand Gaming No.1 Indonesia Hadir di HoYo FEST 2025 Surabaya

Bisnis.com, SURABAYA - ASUS Republic Of Gamers (ROG) resmi berpartisipasi dalam acara HoYo FEST 2025 yang digelar pada tanggal 24 hingga 27 Juli 2025 di Surabaya Convention Center (SCC)​. Seperti pada HoYo FEST tahun lalu, gamers dan fans game-game besutan HoYoverse berkumpul dan dapat langsung menjajal game kesayangannya menggunakan perangkat gaming canggih dari ROG, TUF Gaming, dan ASUS Gaming.

Rasakan Pengalaman Gaming Terbaik

Dalam acara HoYo FEST 2025, para gamers berkesempatan untuk mencoba berbagai game produksi HoYoverse dengan menggunakan perangkat gaming laptop canggih dari ROG, TUF, dan ASUS Gaming. Beberapa perangkat yang dapat dicoba secara langsung meliputi laptop gaming paling powerful seperti ROG Strix SCAR 16, laptop gaming dua layar ROG Zephyrus Duo 16, laptop gaming dengan harga dan performa terbaik ASUS TUF Gaming A15/F15, serta handheld gaming PC paling populer yaitu ROG Ally.

Tidak ketinggalan pula laptop gaming terbaru yaitu ASUS Gaming V16 dan ASUS Gaming K16 yang merupakan laptop gaming ringan sekaligus terjangkau. Selain merupakan laptop gaming yang terjangkau, ASUS Gaming V16 dan K16 tetap hadir dengan performa powerful, durabilitas terbaik di kelasnya, serta fitur upgrade yang sangat lengkap. Keduanya juga merupakan official laptop Genshin Impact di Indonesia sehingga dipastikan dapat memberikan pengalaman gaming terbaik. Lewat banderol harga mulai dari Rp9.399.000 untuk ASUS Gaming K16, kamu bisa memiliki laptop gaming canggih dan powerful untuk bermain game dari HoYoverse.

Game-game besutan HoYoverse terkenal dengan gameplay yang penuh aksi dan gerakan cepat, sehingga membutuhkan perangkat gaming yang kuat dan dilengkapi layar dengan fitur gaming seperti Variable Refresh Rate (VRR) serta response time yang cepat. Untuk memaksimalkan pengalaman bermain, layar laptop juga harus mampu menghasilkan warna yang tajam dan akurat, memungkinkan gamers untuk menikmati setiap detail visual dalam game. Apalagi visual yang memukau merupakan salah satu keunggulan utama dari game-game HoYoverse dan pengalaman tersebut dapat dimaksimalkan oleh perangkat gaming ROG, TUF, dan ASUS Gaming.

ROG sebagai brand laptop gaming nomor satu di Indonesia, terus menghadirkan laptop dengan spesifikasi hardware terkini dan performa yang unggul. Selain itu, perangkat gaming ROG, TUF, dan ASUS Gaming dilengkapi dengan fitur-fitur eksklusif untuk meningkatkan pengalaman bermain game modern seperti Genshin Impact, Honkai Star Rail, dan Zenless Zone Zero. Fitur-fitur ini termasuk teknologi layar ROG Nebula, ROG Intelligent Cooling, dan MUX Switch.

Dengan kombinasi perangkat gaming canggih dan game-game berkualitas tinggi dari HoYoverse, HoYo FEST 2025 menjadi ajang yang sangat dinanti oleh para gamers. Pengalaman bermain yang ditawarkan di acara ini memungkinkan para gamers untuk merasakan langsung kehebatan teknologi yang diusung oleh ROG dan TUF, serta keindahan visual yang ditawarkan oleh game-game HoYoverse. Mainkan game HoYoverse favorit kamu menggunakan perangkat gaming terbaik dari ROG, TUF, dan ASUS Gaming, cek rekomendasi produk kami di: https://rog.asus.com/id/

Republic of Gamers Day – Back to School Promo

Bagi warga Surabaya, ASUS juga mengadakan program promosi bertajuk Republic of Gamers Day – Back to School Promo, yang berlangsung hingga 15 Agustus 2025. Pelanggan yang membeli dan mendaftarkan serial number dari laptop gaming ROG, TUF, atau ASUS Gaming bisa mendapatkan e-wallet hingga Rp750.000 dan berkesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik, termasuk ROG Ally X serta monitor gaming eksklusif.

Tidak hanya itu, bagi para pengguna setia ASUS ROG dan TUF yang telah terdaftar sebelumnya, tersedia juga bonus hadiah tambahan sebagai bentuk apresiasi dari ASUS atas loyalitas yang telah diberikan.

Untuk mengikuti program ini, pastikan Anda membeli laptop dari ROG Store atau ASUS Store resmi, dan segera registrasikan serial number perangkat Anda melalui situs resmi ASUS Indonesia. Dengan satu kali registrasi, peserta bisa memperoleh hingga tiga peluang hadiah sekaligus, kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan oleh para gamer sejati. Jadi, jangan lupa daftarkan laptop gaming terbaru kamu pada website ASUS Indonesia: https://www.asus.com/id/events/infoM/activity_ROGDaysBackToSchool.

Lebih Aman dan Nyaman Beli di ROG Exclusive Store Surabaya

Seluruh produk yang dijual di ROG Exclusive Store dijamin asli dan bergaransi resmi ASUS Indonesia. Nikmati pengalaman belanja produk gaming terbaik di ROG Store terdekat di kota Surabaya. Kunjungi ROG Store Maspion Square by Andro IT, Maspion Square Lt. Dasar Blok B-16 Jl. Ahmad Yani No. 73, Surabaya Jawa Timur 60238 dan nikmati berbagai promo menarik khusus untuk warga Surabaya. Setiap pembelian laptop gaming, para pelanggan dapat menikmati promo GoPay hingga Rp500.000 selama periode 23 Juli–30 September 2025. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan ROG Package eksklusif berisi ROG Tumblr & Speaker selama persediaan masih ada, menambah nilai lebih setiap transaksi di store ini.

Untuk informasi ROG Exclusive Store di kota lainnya di Indonesia:

Ayo bergabung di ROG Community Indonesia

ROG Community Indonesia sendiri merupakan salah satu komunitas gaming terbesar di Indonesia dengan lebih dari 50.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. ROG Community hadir sebagai jembatan antara gamers sekaligus pengguna dan penggemar produk ROG dengan #TeamROG. Dengan misi menghadirkan komunitas gaming yang sehat, ASUS ROG Indonesia juga akan menggelar berbagai kegiatan ROG Community lainnya di seluruh Indonesia.

ROG Community Portal: https://rogcommunity.id/