Penuhi Kebutuhan Lebaran, BCA Layani Penukaran Uang Kecil di Kantor Cabang

Bisnis.com, MALANG — PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) memberikan kemudahan nasabah untuk menukarkan uang kartal pecahan kecil ke kantor-kantor cabang untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

“Jadi, penukaran uang pecahan kecil untuk memenuhi kebutuhan Lebaran bisa dilakukan di cabang-cabang, tidak perlu lewat Aplikasi PINTAR. Yang menggunakan aplikasi PINTAR cuma di 16 kantor cabang di wilayah Jabodetabek,” ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn, di sela-sela acara BCA Berbagi Ilmu di Universitas Brawijaya, Senin (17/3/2025).

Penukaran uang kartal pecahan kecil di kantor-kantor cabang BCA bisa dilakukan pada jam operasional bank. Namun, dia mengingatkan, pelayanan penukaran uang kartal pecahan kecil tersebut tentu disesuaikan dengan ketersediaan uang kartal yang ada di kantor cabang.

Untuk keperluan memenuhi kebutuhan nasabah selama Ramadan-Idulfitri, BCA menyiapkan Rp72 triliun, naik 4% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Terkait realisasi penukaran uang kartal periode Ramadan-Lebaran tahun ini sampai saat ini, dia menegaskan, masih belum meng-update. “Belum kami update,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur BCA. Haryanto T. Budiman menegaskan BCA menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Di tahun ketiga pelaksanaan program BCA Berbagi Ilmu, kami akan meneruskan jejak langkah kami dalam mendukung perguruan tinggi mempersiapkan generasi muda yang kompeten. Kami pastikan program ini dapat membekali mereka dengan wawasan dan keterampilan memadai agar mereka siap ambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Mengusung tema ‘How to Navigate Real World Challenges and be an Impactful Leader in a World Full of Disruptions’, kata dia, mahasiswa UB akan dipersiapkan untuk menavigasi kehidupan pascakampus dengan mengembangkan sikap kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri. Tema ini dipilih karena relevan dengan tantangan yangkerap dirasakan mahasiswa saat bersiap memasuki dunia profesional.

Setelah menyelesaikan perkuliahan, dia menilai, mahasiswa akan menghadapi dunia yang sama sekali berbeda dengan dinamika di kampus. Perubahan terjadi semakin cepat, mulai dari kemajuan teknologi, meningkatnya tuntutan kompetensi dari industri, hingga dinamika global yang kian kompleks, menjadikan persaingan semakin ketat.

“Dalam situasi ini, mahasiswa perlu berani merangkul perubahan dengan menerapkan karakterisik yang dimiliki oleh impactful leader. Penting bagi mahasiswa untuk memiliki integritas, authenticity, dan resiliency sebagaisejumlah fondasi utama untuk meraih kesuksesan di kehidupan pascakampus,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Bakti BCA Nicholas Saputra juga berbagi pengalamannya dalam beradaptasi di tengah banyaknya perubahan.

“Satu hal yang pasti dalam kehidupan adalah perubahan. Perubahan tersebut harus disikapi dengan tetap menjaga relevansi yang didapat dari memperkaya wawasan dan mengembangkan keterampilan. Di tengah teknologi yang berkembang pesat dan terpapar oleh banyak informasi, mahasiswa harus memiliki kemerdekaan untuk berpikir dan kemerdekaan untuk bertindak agar dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Dengan menguasai apa yang dipelajari saat perkuliahan, mahasiswa dapat menyalurkan sudut pandang yang unik saat menggeluti dunia kerja ke depannya,” tutur Nicholas.

Pada tahun 2024, rangkaian kuliah umum BCA Berbagi Ilmu dilaksanakan di 10 Perguruan Tinggi di Indonesia, dan diikuti oleh lebih dari 6.900 mahasiswa. Selain kegiatan kuliah umum, program ini juga menghadirkan Student Banking Tour, yang mengajak ratusan siswa

SMA/sederajat mengunjungi kantor cabang BCA di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, para siswa mendapatkan pengalaman langsung mengenai dunia perbankan dan industri keuangan.

“Melalui payung Bakti BCA, BCA senantiasa berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dimulai dari tingkat individu, komunitas, dan ekosistem. Penyelenggaraan

BCA Berbagi Ilmu dilatarbelakangi keyakinan bahwa pemberdayaan generasi muda akan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif bagi pembangunan Indonesia. "Kami berharap kuliah umum yang diadakan dapat menginspirasi mahasiswa untuk menjadi individu yang unggul dan berdaya saing,” tambah Hera.

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menciptakan perubahan positif, kata dia, Bakti BCA menyelenggarakan kompetisi bertajuk “Genera-Z Berbakti” yang dapat diikuti oleh mahasiswa aktif di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam kompetisi ini, dia menegaskan, peserta akan mengajukan proposal berisi rancangan program pengabdian masyarakat yang berdampak positif, khususnya di perdesaan. Kelompok terpilih akan berkesempatan mendapat pendanaan serta pendampingan dari Bakti BCA.