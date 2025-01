Pergerakan Harga Bahan Pokok di Kota Kediri Menjelang Libur Panjang

Komoditas yang turun yakni harga daging ayam ras sebelumnya Rp33.889 per kg jadi Rp33.597 per kg, telur ayam ras dari Rp24.801 per kg menjadi Rp24.636 per kg.

Bisnis.com, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mencatat sejumlah harga bahan kebutuhan pokok mengalami penurunan harga jelang libur panjang peringatan Isra Miraj serta Imlek pada periode akhir Januari 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri Moh Ridwan mengemukakan tim telah melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri.

“Kami lakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan harga komoditas bahan pokok di pasar, serta menentukan langkah-langkah intervensi apabila diperlukan,” katanya di Kediri, Jumat (24/1/2025).

Ia mengungkapkan dari hasil pemantauan yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Kediri hari ini terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain adalah daging ayam ras yang sebelumnya Rp33.889 per kilogram menjadi Rp33.597 per kilogram, telur ayam ras dari sebelumnya Rp24.801 per kilogram menjadi Rp24.636 per kilogram.

Begitu juga dengan bawang merah, sebelumnya Rp32.365 per kilogram menjadi Rp31.699 per kilogram, cabai merah keriting turun dari sebelumnya Rp48.222 per kilogram menjadi Rp48.139 per kilogram, serta tomat sebelumnya Rp11.500 per kilogram menjadi Rp10.667 per kilogram.

Ia memastikan harga pangan di Kota Kediri dalam kondisi stabil yang tercermin dari harga beras premium stabil sebesar Rp14.300 per kilogram.

Sementara untuk kualitas medium Rp12.500 per kilogram, gula pasir Rp17.600 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.800 per kilogram dan minyak goreng premium Rp21.300 per kilogram.

Untuk daging sapi Rp110.000 per kilogram, ayam kampung Rp73.000 per kilogram.

Sementara untuk komoditas yang mengalami kenaikan, cabai merah besar tercatat naik menjadi Rp60.167 per kilogram dari sebelumnya Rp58.000 per kilogram.

"Masih terdapat tiga komoditas yang dalam status waspada, yaitu Minyakita, minyak goreng curah, dan bawang putih bonggol,” kata dia.

Ridwan juga menambahkan pasokan komoditas menjelang momen libur panjang pada akhir Januari 2025 juga dipastikan dalam kondisi aman.

Pihaknya juga intensif melakukan pemantauan, terlebih lagi saat awal tahun guna menjaga stabilitas harga.

"Di awal-awal tahun komoditas hortikultura sering terjadi kenaikan harga, dari data kami, tahun-tahun sebelumnya selalu di awal tahun (naik), karena musim hujan dibarengi musim tanam padi, harga selalu naik karena pasokan berkurang,” ujar dia.

Ia menambahkan, dari hasil pemantauan harga maupun pasokan itu dijadikan indikator apakah komoditas tersebut dalam kondisi aman, waspada atau bahkan memerlukan langkah intervensi.

Terkait dengan Gerakan Pangan Murah, pemkot setempat juga akan melakukan langkah tersebut dengan mempertimbangkan periode waktu, misalnya saat menjelang hari raya keagamaan.

“Kalau momen Isra Miraj dan Imlek yang sebentar lagi akan datang itu tidak memberikan dampak kenaikan harga signifikan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Kediri berharap, dengan informasi acuan yang disampaikan tersebut bisa menjadi acuan bagi masyarakat agar tidak melakukan aksi panic buying khususnya menjelang libur panjang akhir Januari 2025.