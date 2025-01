MS Glow for Men Awali 2025 Dengan Inovasi 11x Hyper Boost Technology

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mengawali tahun 2025 dengan inovasi baru, MS GLOW for Men meluncurkan rangkaian produk perawatan wajah dengan 11x Hyper Boost Technology, yakni penggunaan 11x bahan aktif yang efektif memberikan manfaat maksimal. Salah satu dari seri Hyper Boost Technology keluaran terbaru adalah MS Glow for Men Dual Cream yang menawarkan solusi perawatan kulit yang simpel namun efektif, dengan manfaat two in one: Sunscreen dan Brightening Moisturizer.

“Kami paham bahwa masih butuh awareness yang kuat bagi kaum pria mengenai pentingnya perawatan kulit, namun pria juga cenderung menyukai sesuatu yang praktis dan efektif. Kami gabungkan keduanya dalam rangkaian produk seri MS GLOW for Men 11x Hyper Boost Technology yang mengandung bahan-bahan aktif dengan manfaat yang lebih baik. Salah satu produk unggulan terbaru MS GLOW for Men adalah Dual Cream yang memberikan kemudahan bagi para pria yang ingin merawat kulit mereka. Dengan SPF tinggi dan kemampuan untuk mencerahkan kulit, Dual Cream menjadi produk yang tepat untuk menjaga kesehatan kulit pria di tengah aktivitas harian," ujar ungkap founder J99 Corp. dan MS Glow For Men, Gilang W. Pramana.

Sebagaimana diketahui, perawatan kulit yang efektif sangat penting untuk melindungi kulit pria dari paparan sinar UV yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. MS GLOW for Men Dual Cream mengandung Sunscreen SPF 50 PA++++ yang melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, serta Brightening Moisturizer untuk melembapkan dan mencerahkan kulit secara intensif. Bahan aktif seperti niacinamide, l-ascorbic acid, dan sodium hyaluronate yang berfungsi untuk mencerahkan, menghidrasi, serta memberikan kelembapan ekstra pada kulit wajah. Produk ini menawarkan perlindungan 11x lebih baik dari sinar UV, 12x lebih mencerahkan kulit, dan 14x lebih melembapkan kulit; serta cocok untuk segala jenis kulit. Dengan demikian, Dual Cream menawarkan solusi perawatan kulit yang simpel namun efektif, satu produk untuk 2 manfaat yakni tabir surya dan pelembab. Dual cream bisa didapatkan di e-commerce dan mitra bisnis MS Glow for Men di seluruh Indonesia, dengan harga Rp60,000,-. dalam tube kemasan 30 gr.

Selain Dual Cream, MS GLOW for Men juga meluncurkan produk-produk inovatif dalam seri Hyper Boost Technology lainnya, seperti Serum (Hydra Expert, Maxi Bright, Calm Acne), dan Facial wash (Ultrabright, Acnotion, Hydra Boost) yang mengusung Hyper Boost Technology untuk memenuhi berbagai kebutuhan kulit pria, mulai dari hidrasi hingga perawatan kulit berjerawat. Penting bagi pria untuk menyadari bahwa perawatan kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kesehatan kulit jangka panjang. Kulit pria cenderung lebih tebal dan lebih berminyak, yang membuatnya lebih rentan terhadap komedo dan jerawat.

“Menggunakan produk yang tidak hanya memberikan perlindungan dari sinar matahari, tetapi juga memperbaiki dan merawat kulit secara menyeluruh menjadi sebuah solusi yang ditawarkan oleh MS Glow for Men Dual Cream. Skincare bukan lagi milik perempuan saja. Para pria Indonesia kini semakin teredukasi bahwa merawat kulit adalah bagian dari gaya hidup sehat yang penting. Kesadaran ini bukan hanya untuk penampilan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kulit agar tetap terawat dan terlindungi dalam aktivitas sehari-hari,” tutup Gilang.