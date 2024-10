Pelanggan Indosat di Jatim Tembus 12,1 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MALANG—Pelanggan Indosat Ooredoo Hutchison atau Indosat terus bertambah dan di Jatim saat ini sudah menyentuh 12,1 juta pelanggan.

Head of Region East Java Prio Sasongko mengatakan Indosat terus berkomitmen dalam menghadirkan pengalaman digital kelas dunia kepada lebih dari 100,9 juta pelanggan di seluruh Indonesia dan lebih dari 12,1 juta pelanggan berkualitas diantaranya berada di Jawa Timur.

“Khusus di wilayah Jawa, ekspansi jaringan telah mencakup lebih dari 40 ribu sites, meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya, Senin (14/10/2024).

Ekspansi pelanggan itu, kata dia, sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital yang inklusif.

Upaya ekspansi pelanggan, kata dia, juga dilakukan dengan memperluas jaringan dengan menambah BTS. Khusus di Jatim, IndosatOH) menambah 6.276 BTS untuk menghadapi lonjakan lalu lintas data.

Penambahan BTS sebanyak itu berarti bertumbuh 18% sejak Januari 2024, termasuk di berbagai lokasi wisata.

“Penambahan BTS terbanyak di Malang sebanyak 524 sites dan Batu 40 sites,” ucapnya.

Dengan penambahan BTS tersebut, dia meyakinkan, coverage di Jatim sudah mencapai 98% dan terus akan diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya bersamaan dengan pertambahan pelanggan baru.

Potensi pertumbuhan dari penambahan site baru, dia menegaskan, juga mencakup Pulau Bawean (Kecamatan Sangkapura dan Tambak), Banyuwangi, Pacitan, Jember, dan Ponorogo.

Platform populer seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube menjadi kontributor utama dalam peningkatan lalu lintas data di wilayah tersebut.

Dia meyakinkan, Indosat terus memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas, terutama di destinasi wisata utama seperti pantai, resor, dan situs budaya guna memastikan konektivitas yang optimal bagi para wisatawan. “Seluruh langkah ini sejalan dengan tujuan besar Indosat dalam menghubungkan dan memberdayakan Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, fenomena ini memang sudah menjadi tren bahwa trafik voice menurun sejak beberapa tahun terakhir, saat aplikasi digital messaging mulai dijadikan aplikasi utama oleh pelanggan.

“Pada Q4 masih on going melakukan penguatan kapasitas (upgrading capacity) terhadap 671 BTS eksisting dan akan menyelesaikan sisa 16 lagi hingga akhir tahun ini demi menjaga user experience yang tetap bagus dan memberikan marvelous experience bagi pelanggan,” tegasnya.

Prio juga menegaskan, kengusung semangat gotong royong dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, mitra lokal, dan mitra global, Indosat terus melakukan investasi strategis untuk meningkatkan cakupan dan kapasitas jaringan, termasuk di destinasi wisata.

Hingga kuartal III/2024, trafik data di wilayah Jawa Timur tumbuh sebesar 6%, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di Sumenep sebesar 36%, Pamekasan 31,8%, Malang sebesar 20%, diikuti Pacitan 18%, Kediri 8,4%, Madiun 5,4% dan Batu 4,5%.

“Sementara untuk Banyuwangi, Nganjuk, Jombang, Pasuruan, Lamongan kami sudah masukkan ke rencana plan new sites di 2025 yang akan kami tambahkan lagi sekitar 415 new sites se Jatim Raya. Mengapa kami memilih wilayah tersebut karena masih banyak daerah yang potensinya belum dioptimalkan, mostly extended coverage eksisting,” ujarnya.(K24)